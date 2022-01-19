ضبط 45 كيلو بانجو وحشيش وهيدرو.. وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كثفت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإدارات المختلفة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها ضبط 3645 قضية متنوعة في السكة الحديد ومترو الأنفاق، وضبط 12555 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقدن وضبط 320 قضية في مجالات «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

كما أسفرت جهود الإدارات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1315 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ضبط 182 قطعة سلاح ناري و244 قضية مخدرات وتنفيذ و86219 حكما قضائيا متنوعا

ووجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 182 قطعة سلاح ناري بحوزة 154 متهما، وتنفيذ 86219 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين بارتكاب 13 حادثا متنوعا.

وأسفرت الحملات عن ضبط 244 قضية مخدرات بإجمالي 267 متهما، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 20,655 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 14,723 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10,070 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 5,531 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 709 جرامات، كمية من مخدر الشابو وزنت 747 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 526 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 557 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 270 جراما، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 60 جراما، و3373 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 44 متهما هاربا، وضبط 20 متهما بارتكاب أعمال بلطجة، وضبط 286 دراجة نارية مخالفة، وضبط 24383 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية السابقة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

ضبط 1359 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى والصناعي والسلع مجهولة المصدر، والاستيلاء على المال العامن والمصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة.

وأسفرتالحملات عن ضبط 263 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 7,500 طن، وضبط 35 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت 57,204 طن – 201769 عبوة – 878 قطعة، وضبط 27 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 21,932 طن – 50 عبوة، وضبط 17 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت 5,960 طن – 87 عبوة – 28911 قطعة – 2684 لترا، وضبط 26 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت 472950 لتر – 127 أسطوانة، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط 7266 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كما واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين، وأسفرت عن ضبط 2528 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 111 مخالفة السير بدون تراخيص، 8 مخالفات الدراجات النارية، 7 مخالفات موقف عشوائي، و33 مخالفة شروط الترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وضبط 26 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 1449 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 391 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط العناصر الإجرامية من حائزي وتجار المواد المخدرة

واستهدفت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، العناصر الإجرامية حائزي وتجار المواد المخدرة بنطاق دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبتقنين الإجراءات جرى ضبط كمية من مخدر الفودو، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية حال استقلاله توك توك ملكه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمركبة لتسهيل تحركاته.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وجرى ضبط كمية من مخدر الفودو وزنت 1٫200 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة حال استقلاله توك توك ملكه بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمركبة لتسهيل تحركاته.

كما جرى ضبط كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة حال وجوده بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية.