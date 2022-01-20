نبيل الهواري: مليش أدوار مؤثرة بس الناس فاكراني بسبب الزعيم وأحمد زكي

قال الفنان نبيل الهواري، إنه تعرض لـ3 حوادث في عام واحد، وأصيب في أثناء لعبه كرة السلة سابقا، مما دعا إلى السفر إلى ألمانيا الاتحادية لتلقي العلاج، مؤكدا أنه محظوظ بالتمثيل مع عادل إمام وأحمد زكي ومديحة كامل، فهو لم يقدم أدوارا مؤثرة إلا أن ظهوره مع هؤلاء العمالقة كتب له تاريخا وجعل المشاهدين يتذكرونه بعد 18 عاما، رغم تقديمه أدوارا عنيفة.

الشخصية العنيفة سبب بعده عن التمثيل

وأضاف «الهواري»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن سبب ابتعاده عن السينما هو تقديم شخصيات عنيفة باستمرار، إذ كان يطلب الجمهور منه تقديم شخصيات ليس عنيفة، مشيرا إلى أنه عرضت عليه أدوار للظهور كحارس شخصي «بودي جارد» ورفضها، خاصةً أنه له مهنته الخاصة، حيث كان يمارس كرة السلة في نادي الزمالك.

قصة شخصية الـ«بودي جارد» في المرأة الحديدية

وأوضح الفنان نبيل الهواري، أن الممثل وحيد سيف التقى به يوما وطلب منه التمثيل في فيلم «المرأة الحديدية» في شخصية «بودي جارد» يسمى «وائل»، متابعا: «قالي الجملة الشهيرة أنا جايبك تحميني ولا تخوفني؟، وناس كتير سمت ولادها وائل عشان نجاح الشخصية، أنا عملت فرقة استعراضية وعملت 12 شريط وفرقة كبيرة كانت كاتبة وائل على رأسها، مفيش فن حاليا في الغناء، ولازم نحترم هاني شاكر وقراراته لأن مطربي الكلمات الغريبة فيروس وانتشر، الفن لازم يكون هادف لأن عندنا أولاد بيتعلموا وبيتأثروا وبياخدوا الفنانين قدوة ليهم».