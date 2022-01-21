وفاة رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي بعد إصابته بأزمة قلبية

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة محمد إدريس، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأخيرة من مساء أمس الخميس، عقب نقله إلى مستشفى إسنا المركزي سابقًا (مستشفى طيبة حاليًا)، جنوب محافظة الأقصر.

أزمة قلبية

وأوضح مصدر بثقافة الأقصر، إن رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي أصيب بحالة من التعب طيلة يوم أمس الأول، الأربعاء، ولم يستطع التحدث مع أحد، وفي مساء أمس الخميس، أصيب بأزمة قلبية نُقل على إثرها لمستشفى إسنا المركزي جنوب محافظة الأقصر لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وفي سبتمبر من عام 2019، أصدر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، قرارا بتعيين محمد إدريس، مديرا عاما لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، خلفًا لرئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، سعد فاروق، والذى أحيل لسن التقاعد لبلوغه السن القانوني.

قصر ثقافة أسوان

وتولى رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي قبل منصبه الجديد، إدارة قصر ثقافة أسوان، قبل أن يتدرج وظيفيًا ويشغل منصب مدير عام فرع ثقافة أسوان، ثم عقب ذلك تم تعيينه مديرًا عاما لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بمحافظات الصعيد.

وشهد رئيس إقليم جنوب الصعيد في عهده افتتاح قصر حسن فتحي، والمرحلة الثانية من القرية بمركز القرنة، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فضلا على مشاركة قصور ثقافة الأقصر في العديد من المسابقات التي تُوجت بالنجاح والتميز.