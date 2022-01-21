تحرير 123 مخالفة مرورية وتحصيل 34 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية

شنت إدارة مباحث المرور بمحافظة الغربية، اليوم، حملة مكبرة استهدفت إحكام التواجد الشرطي، وردع قائدي السيارات والدراجات النارية والتوك توك، المخالفين لقواعد السير المروري، عكس الاتجاه وبدون رخص التسيير والقيادة، وأسفرت عن تحرير 123 مخالفة مرورية متنوعة.

تحرير 123 مخالفة مرورية وتحصيل 34 ألف

وأسفرت الحملة التي شملت عدة مناطق، عن تحصيل 34 ألف جنيه، غرامات فورية بطنطا والمحلة، وتحررت المخالفات اللازمة للمضبوطين واتخذت الإجرءات القانونية حيالهم.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمباحث مرور الغربية، يفيد بخروج حملة أمنية مكبرة، مدعومة بالدوريات الشرطة الثابتة والمتحركة، لإحكام التواجد الشرطي والرقابة على قائدي السيارات والدراجات الناري والتوك توك، ولمواجهة الخارجين على القانون.

جهود أمنية لضبط الخارجين على القانون وتسليمهم للعدالة

وترأس الحملة الأمنية كل من المقدم محمود أبو المكارم، رئيس مباحث المرور بالغربية، والعقيد أيمن مكاوي، مدير إدارة المرور بمركزي سمنود والمحلة، مدعومة بالدوريات من الشرطة السرية والنظامية بمداخل ومخارج الطريق الزراعي (القاهرة - الإسكندرية)، لضبط قائدي السيارات والمركبات المخالفة لقواعد السير والنظم الإلكترونية.

ضبط 15 توك توك دون ترخيص.. و8 سائقين متعاطين للمخدرات

وشملت المخالفات 134 مخالفة مرورية، من بينها 45 مخالفة سيارة للسير المروري بدون رخص التسيير، وضبط 15 توك توك للسير بدون رخص، وضبط 8 من قائدي السيارات والدراجات من متعاطي المواد المخدرة، وتم تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لرفع الإشغالات عن الطرق، وتسيير الحركة المرورية، وكلفت إدارة مباحث المرور بالتحري عن ظروف وملابسات الوقائع، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.