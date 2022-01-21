كسر ماسورة مياه بمصر الجديدة والمحافظة ترسل معدات لإصلاحها «صور»

تلقت غرفة العمليات بحي مصر الجديدة بالقاهرة، بلاغا بكسر ماسورة مياه (600) داخل شركة مياه الشرب أسفل السور الخلفي أمام العقار رقم (111) بشارع جسر السويس، بنطاق حي مصر الجديدة، وعلى الفور توجه حي مصر الجديدة وإدارة المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع شركة المياه، وتم الإصلاح واتخاذ اللازم من شفط المياه المتراكمة بواسطة سيارة سحب المياه.

صيانة دورية للحدائق

وفى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة استعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة، قام حي مصرالجديدة، بالتنسيق مع إدارة حدائق مصر الجديدة، والإدارة المركزية للتجميل، بأعمال الصيانة الدورية للحدائق، لجميع الزروعات والأشجار بعدد من المناطق، منها أسفل كوبري المحكمة، وشارع الحجاز وطريق المطار بمصر الجديدة، وجارٍ استكمال القطاعات الأخرى.

تنظيم لقاء أسبوعي

ويواصل حي مصر الجديدة، تنظيم لقاء أسبوعي مع المواطنين لمن لديه استفسار أو تساؤل أو مشكلة من سكان الحي، للتأكيد على أهمية التواصل المستمر بين الجهات التنفيذية والمواطنين، وتم عقد لقاء برئاسة محمد فؤاد العطيفي، سكرتير حي مصر الجديدة، لفحص شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، وذلك فى حضور المختصين، وتمت الاستجابة الفورية فى حدود اللوائح والقوانين، وتم توجيه المختصين لإزالة الشكاوى، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وتضمنت الشكاوى التى تم عرضها مشكلات إسكان بشوارع ماسبيرو والخلفاء وطاهر الطناحي وفوزي المطيعي وعمارات العبور، حيث يتم عقد لقاء المواطنين بمقر حي مصر الجديدة، يوم الثلاثاء من كل أسبوع.