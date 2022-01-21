انقلاب سيارة نقل من أعلى كوبري فارسكور ومصرع قائدها.. والبحث عن مفقودين

شهد كوبري فارسكور العلوي على النيل بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، انقلاب سيارة نقل «تريلا» نقل ما أدى لمصرع قائدها.

انتشال جثة بواسطة الإنقاذ النهري

وتمكن رجال الإنقاذ النهاري من انتشال جثة وآخر كما تم يكثف رجال الإنقاذ النهري من جهودهم للبحث عن أشخاص آخرين حيث يتردد وجود سيدة داخل كابينة السيارة نقل «تريلا» الغارقة في النيل.

وقال شهود عيان، إن مشاجرة وقعت بكابينة السيارة بين قائد السيارة «تريلا» وبين سائق وزوجته اعقبها سقوط السيارة.

سرعة التحرك للمكان الحادث

تلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بالواقعة، وعلى الفور وجه بسرعة التحرك لمواجهة أي حدث طارئ، حرصا على سلامة أرواح المواطنين.

وأفاد مصدر بفرع إسعاف دمياط انه تم انتشال جثمان «وليد غانم» 50 سنة متوفي، و«طارق وليد غانم» مصابا وتم نقله إلى مستشفى فارسكور المركزي وجاري البحث عن آخرين.