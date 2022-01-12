تهور «طالب» يتسبب في إصابة مسن وتحطم 4 سيارات متوقفة بالمنصورة

تسبب تهور «طالب» بكلية الحقوق جامعة المنصورة، أثناء قيادة سيارة بسرعة كبيرة في إصابة شخص مُسن بكدمات وجروح، وتحطيم 4 سيارات في شارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

كانت السيارات متوقفة علي جانب الشارع، إلا أن السرعة الكبيرة للسيارة المتسببة في الحادث أدت إلى تحطم 4 سيارات، وجرى تقدير الخسائر الأولية للسيارات بأكثر من مليون جنيه.

ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم في المنصورة

تبلغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم في امتداد شارع أحمد ماهر، بعد أن اصطدمت سيارة مسرعة بالسيارات المتوقفة علي جانب الشارع وتسببت في تلفيات في 4 سيارات.

طالب حقوق يقود سيارة تسبب في الحادث

انتقلت مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلي مكان الحادث، وتبين أنه أثناء قيادة «كريم م. ع.»، 19 سنة طالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة، يقود السيارة رقم «د و ج 5327» ، بدون أن يحمل رخصة قيادة.

وأسفرت معاينة مكان الحادث بوقوع تلفيات كبيرة في 4 سيارات كانوا متوقفين بجوار بعضهم في جانب الشارع ويحملون لوحات معدنية أرقام: «د ر ب 9349» والسيارة رقم «د و ص 8264»، والسيارة رقم «د ج ي 3568» والسيارة رقم «د و ج 3291»، وتسبب الحادث في إحداث تلفيات كبيرة في تلك السيارات.

وأكد شهود العيان أن السيارة المتسببة في الحادث، أصابت مسن كان يسير في الشارع وتلقي الإسعافات الأولية في مكان الحادث ورفض الذهاب إلى المستشفى، وأنه كان يسير بالسيارة بسرعة جنونية، وهو ما تسبب في وقوع الحادث.

كاميرات المراقبة ترصد تفاصيل الحادث

ورصدت كاميرات المراقبة في منطقة الحادث أن سيارة تسير بسرعة كبيرة في امتداد شارع أحمد ماهر، صدمت سيارات متوقفة في الشارع.

وتمكنت مباحث قسم شرطة أول المنصورة من إلقاء القبض علي الطالب المتسبب في الحادث، وتحرير المحضر رقم 770 لسنة 2022 وجرى العرض على النيابة العامة والتي أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

يذكر أن حادث مماثل وقع في مدينة المنصورة منذ أسبوعين وتسبب في تحطم 5 سيارات عندما اصطدمت سيارة مسرعة بعدد من السيارات المتوقفة على جانب الشارع مما تسبب في حادث المشاية السفلية بالمنصورة وصعود أخرى فوق سيارتين متوقفتين واستقر أعلاهما،