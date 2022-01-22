11 ساعة بحثا عن جثة زوجة سائق سقطت السيارة بهما من أعلى كوبري فارسكور

تُكثف وحدة الإنقاذ النهري في محافظة دمياط، جهودها لمحاولة انتشال جثة سيدة لقيت مصرعها غرقًا بنهر النيل، أسفل كوبري فارسكور في دمياط، إثر سقوط سيارة نقل من أعلى الكوبري، مساء أمس، حيث بدأ البحث في ساعات الليل، ثم العودة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بإجمالي 11 ساعة بحثا عن جثة المتوفاة، وذلك بعد استخراج جثة الزوج، وإنقاذ ابنهما.

التفاصيل الكاملة لحادث غرق السيارة

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فارسكور، بورود بلاغ من إدارة النجدة، بسقوط سيارة نقل ووجود غرقى أسفل كوبري فارسكور.

ونجحت جهود رجال الإنقاذ النهري، فى انتشال جثة وليد محمد أحمد غانم، 48 سنة، سائق التريلا، متوفى، وتم نقله لمشرحة فارسكور، كما تم إنقاذ نجله «أحمد»، 20 سنة، مصاب، ونقله إلى مستشفى فارسكور لتلقى العلاج، بينما يكثف رجال الإنقاذ النهري، من جهودهم لانتشال جثة رضا عوض أحمد غانم، 44 سنة، زوجة السائق المتوفى.

وتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة دمياط، مع هيئة ميناء دمياط، للاستعانة بأوناش لرفع السيارة ووحدة إنقاذ بحري.

كوبري فارسكور بمحافظة دمياط

وشهد كوبري فارسكور العلوي، على النيل بمحافظة دمياط، مساء أمس الجمعة، حادثا مروعا، إثر سقوط سيارة نقل ثقيل تريلا، من أعلى الكوبري، بعد أن تخطت الرصيف والسور المعدني وسقطت فى النيل، وكان على متنها ثلاثة أشخاص، هم الأب قائد السيارة، وزوجته، ونجله.