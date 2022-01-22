أشد المناطق برودة في موجة الطقس السيئ: الحرارة قد تصل لصفر درجة مئوية

موجة شديدة البرودة ضربت جميع أنحاء البلاد على مدار الأيام الماضية، يمتد تأثيرها حتى نهاية الاسبوع الجاري، بحسب ما أعلنته الأرصاد الجوية المصرية، موضحة أنَّ البلاد تتعرض لمرتفع جوي قادم من أوروبا، ذو قيم ضغط عالية، يمتد تأثيره إلى الدول الواقعة بشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تظل هذه الأجواء لمدة أسبوع مقبل.

ويسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد كما تنشط الرياح علي السواحل الشمالية وبالتالي يزداد الاحساس ببرودة الطقس هناك، إذ وصلت تدفقات جوية شديدة البرودة متجهة جنوباً من القطب الشمالي إلى أقصى شرق حوض البحر المتوسط مما أدى إلى تساقط ثلوج كثيفة في تركيا ولبنان وسوريا.

أشد المناطق برودة

تعاني بعض المدن المصرية من انخفاض شديد في درجات الحرارة، والتي تصل إلى صفر مئوية على بعضها، مع توقعات بتكون ثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتصل البرودة حد الصقيع على كلا من شمال الصعيد ووسط سيناء، يأتي على رأس المدن الأشد برودة في مصر مدينة سانت كاترين والتي سجلت درجة الحرارة الصغرى بها صفر مئوية، لتكون بذلك أولى المدن التي يسيطر عليها الصقيع، وتليها في الانخفاض مدينة «نخل» إذ سجلت العظمى 13 والصغرى 1 مئوية وكذلك الفيوم وبني سويف بدرجات حرارة عظمى 16 وصغرى 03 وسيوة العظمى 15 والصغرى 4، أما المنيا فسجلت العظمى 16 والصغرى 4.

كما تشهد كل من أسيوط وسوهاج وقنا درجات الحرارة العظمى 16 مئوية، والصغرى بها 05 مئوية، بينما سجلت كلًا من الزقازيق، ودمياط، ورفح، والاسماعيلية، والعريش، والأقصر، وإدفو، وأبو سمبل، والوادي الجديد، درجات الحرارة الصغرى 07 مئوية، وتتفاوت العظمى بها.

درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم

وبحسب البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس، جاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 09

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 17 09

مطروح 16 08

السلوم 16 09

سيوة 15 04

بورسعيد 15 08

دمياط 15 07

الزقازيق 16 07

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 08

العريش 14 07

رفح 14 07

رأس سدر 16 08

نخل 13 01

نويبع 18 10

طابا 16 10

كاترين 08 00

الطور 18 10

شرم الشيخ 18 13

الغردقة 19 13

مرسى علم 17 10

الفيوم 16 03

بني سويف 16 03

المنيا 16 04

أسيوط 16 05

سوهاج 16 05

قنا 16 05

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 20 07

أبو سمبل 20 07

الوادي الجديد 17 07

شلاتين 22 10

أبو رماد 21 11

حلايب 21 11

رأس حدربة 22 11.