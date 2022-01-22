«قصة حب» وراء هروب فتاة من منزل أسرتها بالدقهلية.. عندها 15 سنة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من «أحد المواطنين، وزوجته - مقيمان بدائرة المركز» بغياب كريمتهما «طالبة - 15 عاما»، عن مسكنهم مُنذ يوم 20 يناير الجاري عقب خروجها لحضور «درس خصوصي» بدائرة المركز، ولم يتهما أحد بالتسبب في غيابها.

تغيبت بمحض إرادتها

بإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتغيبة بنطاق محطة سكك حديد بني سويف أثناء استقلالها القطار القادم من محافظة قنا إلى القاهرة، وبمناقشتها أقرت بالتغيب عن منزل أسرتها بمحض إرادتها والتوجه لمحافظة قنا لمقابلة أحد أصدقائها مرتبطة به بعلاقة عاطفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.