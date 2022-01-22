إحالة طالب بالصف الأول الثانوي للتحقيق بعد تهكيره للتابلت الخاص به

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا من وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن سير أعمال امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام 2021/2022، والتي انطلقت اليوم السبت 22 يناير بمادة اللغة العربية وتستمر حتى 3 فبراير المقبل

طالب حاول تصوير ورقة الأسئلة

حيث تضمن التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة على محافظ بني سويف، بأن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم أثناء تواصلها مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة سير الامتحانات، تم إبلاغها باكتشاف ملاحظين قيام أحد الطلاب بتهكير جهاز التابلت الخاص به ومحاولة استخدام الكاميرا في تصوير ورقة الأسئلة وإرسالها لخارج لجنة بمدرسة آل حلمي الثانوية التابعة لإدارة تعليم إهناسيا.

إحالة الطالب للتحقيق

وبناء عليه تم إحالة الطالب لتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بالمديرية، واتخاذ الإجراء المناسب وفق القانون، فيما تم التأكيد على أخصائيي التطوير التكنولوجي بفحص أجهزة التابلت والتأكد من عدم خروجها من المنظومة أو استعمالها في غير أغراض الامتحانات.