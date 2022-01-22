سيارة «طائشة» تحطم كشك بقالة أمام مدرسة دون إصابات بالفيوم

سيارة طائشة تسير يميناً ويساراً دون سيطرة، بعدما اختلت عجلة القيادة في يد سائقها، اصطدمت بكشك بقالة فجأة، ملاصق لسور مدرسة «الأمريكان»، في منطقة «لطف الله»، بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، حتى تسببت في تحطمه بالكامل، فيما نجا صاحب الكشك من الموت بأعجوبة، حيث كان يقوم بتنظيف الشارع بمحيط الكشك وقت اصطدام السيارة به، وذلك دون وقوع إصابات، ولكن تسبب الحادث في خسائر مالية فادحة لصاحب الكشك، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

إخطار مدير أمن الفيوم بوقوع حادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة بكشك بقالة، ملاصق لسور مدرسة «الأمريكان»، دائرة القسم، دون وقوع إصابات، بسبب القيادة بسرعة متهورة.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية، رئيس مباحث القسم، إلى مكان حادث تصادم سيارة ملاكي بكشك بقالة بمنطقة «لطف الله» وسط مدينة الفيوم، بالإضافة إلى سيارة الإسعاف، تحسباً لوجود أي مصابين، وتبين عدم وجود مصابين، ووجود تلفيات بالسيارة، وتحطم كشك البقالة بالكامل، وتدمير المنتجات التي بداخله.

إزالة السيارة من الكشك

جرى الاستعانة بونش المرور، وإزالة السيارة من الكشك، ونقلها إلى إدارة مرور الفيوم، تحت تصرف الجهات المختصة، وعمل معاينة لتلفيات الكشك تمهيداً لتقدير حجم الأضرار، كما تم اصطحاب قائد السيارة وصاحب الكشك إلى ديوان القسم، لتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأُخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.