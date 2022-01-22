الصحة: مستعدون لأسوأ السيناريوهات.. ونستعى لتلقيح 70% في الربع الثاني من 2022

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن العالم أصبح أكثر علما وخبرة ودراية وتسليحا في مواجهة تداعيات كورونا، موضحًا: «لم نكن في البداية نملك معلومات كافية عن طرق الانتشار، لكن هذا الأمر تغير الآن وصار لدينا أسلحة أقوى ومعرفة أكبر بطرق الانتقال».

وأضاف «عبد الغفار»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج «من القاهرة» عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»: «أصبح واضحا بالأدلة العلمية الثابثة أن التلقيح أحد أهم العوامل التي تمنع شدة المرض، وبالتالي نعمل بقوة على الوصول بمعدلات التلقيح إلى أكثر من 70% من الفئات المستهدفة في الربع الثاني من العام الجاري وتخطينا الـ40% تقريبا»، مؤكدًا أن الدولة تخطط للأسوأ وبالتالي فإنها مستعدة لأسوأ السيناريوهات.

الجرعة التنشيطية مفيدة في مواجهة كورونا

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «أصبح من المعلوم أن الجرعة التنشيطية مفيدة جدا في تقليل حدة الإصابة ومنع دخول المستشفيات وأن الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وسائل تحافظ على الصحة العامة».

كسر ارتباط ازدياد الإصابات بدخول المستشفيات في الموجة الرابعة

وواصل حسام عبد الغفار، أن الدولة بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبحت تمتلك كميات كبيرة من اللقاحات من مختلف الأنواع، إذ أنها تكفي الفئات المستهدفة والجرعات التعزيزية وتطعيم الأطفال بداية من 12 سنة، لافتًا إلى أنه مع الموجة الرابعة والمتحور أوميكرون، جرى كسر الارتباط الطردي بين معدلات ازدياد الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات.