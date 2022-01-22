وزير التعليم: أتمنى استكمال التيرم الثاني في المدارس.. «الأول مشي كويس»

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتمنى استكمال التيرم الثاني من العام الدراسي حضوريا في المدارس: «أتمنى ذلك، وأعتقد أننا مشينا في التيرم الأول كويس جدًا، وتم الانتهاء الأسبوع الماضي من امتحانات سنوات النقل من الصف الرابع الإبتدائي، وحتى الصف الثاني الإعدادي»، إذ أن كل هؤلاء الطلاب الذين يقدر عددهم بالملايين انتهوا تمامًا من امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأيضًا الطلاب في نفس الفئة العمرية بالتعليم الفني.

المعلومات عن متحور «أوميكرون» تتغير

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هذا الأمر يُعد نجاحا كبيرا، كما ذكر في الوقت ذاته أن طلاب الصف الأول الثانوي بدأوا امتحاناتهم اليوم، وسارت الأمور بشكل طبيعي، «تانية ثانوي هتبتدي بكرة ومعاهم الإعدادية، التيرم الاول مشي حضوريا، إحنا بالنسبة للدول التانية حققنا نجاح كبير، ونشكر كل من اشترك في هذا النجاح»، موضحًا في الوقت ذاته أن المعلومات عن متحور «أوميكرون» تتغير، كما أن استجابة الدول أيضًا تختلف من دولة لأخرى.

اتعلمنا كتير في الإجراءات الاحترازية والتعامل مع التباعد الاجتماعي

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن القرار النهائي في مصر يخضع للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي يضم في عضويتها كل الوزارات المسؤولة، «بس حتى الآن الجداول زي ما هي، وإجازة نصف السنة زي ما هي، نتمنى أننا نستطيع نعمل نفس الشيء في التيرم الثاني، اتعلمنا كتير في الإجراءات الاحترازية والتعامل مع التباعد الاجتماعي، والفجوة التعليمية اللي سببتها كورونا في العالم كله الستنين اللي فاتوا ضخمة جدا».