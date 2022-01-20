تاج الدين: التعليم الهجين ليس بديلا عن النظام الطبيعي.. وسنحقق التوازن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خوفا من زيادة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية رصدت «الإصابات العائلية أو الأسرية» في الموجة الرابعة، وشدد على أن التعليم الهجين ليس بديلا عن النظام الطبيعي سواء على مستوى الجامعات أو المدارس، لكن في مثل هذا الوضع الوبائي لا بد أن يتماشى التعامل مع ظروف الجائحة ومشكلاتها وتداعياتها، لذلك وجه الرئيس السيسي بتحقيق التوازن وتقليل الكثافات في الدروس النظرية أو العملية.

25 مليون طالب في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «لدينا 25 مليون طالب وتلميذ في الجامعات والمؤسسات الدراسية الأخرى، ولدينا عدد ضخم جدا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمدرسين، والمشكلة هنا أن الإصابة لدى التلميذ قد تنقل العدوى للبيت كله».

تاج الدين: الأطفال تظهر عليهم أعراض مرضية

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: «حاليا، بدأت الأعراض المرضية تظهر على مجموعة من الأطفال صغار السن، سواء في ارتفاع الحرارة أو إصابات الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي»، مشيرا إلى أن الموضوعات المرتبطة باستئناف الدراسة حضوريا أو إلكترونيا تدرس بعناية شديدة جدا، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في اجتماعه معه، أمس الأربعاء ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن والحياة العامة والتأثير على الحياة الاقتصادية، وكانت هذه الموائمة ناجحة جدا في الفترة السابقة.