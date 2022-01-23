حملات لإزالة إشغالات الطرق ومخالفات الوحدات السكنية بحدائق أكتوبر

نفذ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عدة حملات لإزالة إشغالات الطرق ومخالفات الوحدات السكنية، على مدار الأيام الماضية، بمناطق عدة بالمدينة، تحت إشراف المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، والمهندس محمد عبدالله نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبمشاركة الإدارات المختصة بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير والمرافق.

حملات على 6 مناطق

وقال رئيس الجهاز، إنه جرى شن الحملات على مناطق (هرم سيتي – الفردوس - أشجار سيتي - أبناء الجيزة – 247 عمارة - حي المنتزه)، وأسفرت عن رفع الإشغالات بالطرق وإزالة مخالفات الوحدات السكنية التي قام أصحابها بتغيير النشاط، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في النشاط المخالف، وجار استصدار قرار سحب الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

متابعة المخالفات المزالة لمنع عودتها

وكلف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز، بمتابعة ما جرت إزالته من مخالفات لمنع عودة المخالفين، مؤكداً استمرار حملات ضبط المخالفات وإزالة الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأوضح أن تنفيذ الحملات جاء بمعاونة شرطة المرافق بقيادة اللواء أحمد قنديل، والرائد طه الجرحي، والمقدم محمد عصمت بشرطة التعمير، والمهندس أمجد أنيس المشرف العام على إدارة التنمية ورئاسة الأحياء والنظافة بالجهاز.