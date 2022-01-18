نائب رئيس السكة الحديد: ظاهرة تأخير القطارات ستختفي نهائيا بحلول 2024

كشف المهندس حسين الرشيدي نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع البنية الأساسية، أن الهيئة تنيذ مشروعات جبارة لتحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

ظاهرة تأخير القطارات ستنتهى تماما

قال «الرشيدي»، في تصريحات لـ «الوطن»، إن ظاهرة تأخير القطارات ستنتهى تماما، عقب تنفيذ الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، وذلك في مطلع 2024، ولن يكون هناك تأخيرات لدقيقة واحدة، مؤكدا أن قطارات السكك الحديدية تقل ما يقرب من 1.1 مليون راكب يوميا، وأن جميع القطارات العاملة حاليا محدثة وجديدة، ولا يوجد أي قطارات قديمة تعمل على القضبان.

اقرأ أيضا فرص عمل في السكة الحديد للقضاء على «الباعة الجائلين».. اعرف الشروط والتفاصيل

وأوضح أن مشروعات تطوير منظومة السكة الحديد، تسير بصورة ممتازة ولا يوجد أى معوقات تؤثر على تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير السكك الحديدية، قائلا: «متحور أوميكرون لن ولم يؤثر على تنفيذ مشروعات تحديث منظومة السكك الحديدية، ونعمل على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا في جميع مناطق العمل، للحفاظ على أرواح وسلامة العمال والفنيين والمهندسين».

مشروعات التطوير سبب التأخير

ذكر «الرشيدي» أن تأخيرات القطارات الفترة الماضية وحاليا سببها تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث، مؤكدا أن خلال العامين المقبلين سيكون هناك انتظام كامل لحركة مسير القطارات، من محطة القيام حتى محطة الوصول.

اقرأ أيضا السكة الحديد تضيف عربة بوفية في القطارات الروسية لخدمة الركاب

واختتم: «بقول للمواطنين أصبروا علينا شوية وهتشوفوا حاجة حلوة في السكة الحديد خلال الشهور القليلة المقبلة، إحنا بنشتغل طوال الـ 24 ساعة علشان نقدم خدمة مميزة ليكم».