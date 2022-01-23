مشرف مركز الابتكار التطبيقي: نعتمد على التكنولوجيا لحل المشكلات

قال الدكتور أحمد طنطاوي مستشار وزير الاتصالات والمشرف على مركز الابتكار التطبيقي، إن المركز يعتمد على أن العلم والتكنولوجيا، لأنهما وقود محركات تطور أي مجتمع في كل النواحي، الاجتماعية، الاقتصادية، الصناعية وغيرها، مشيرًا إلى أن المركز يستعمل التكنولوجيا الحديثة، لتطوير حلول لمسائل حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف طنطاوي، في مداخلة مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» على قناة «DMC»، أنّ المركز ركز على عدة محاور تهم مصر، أولها المحور الطبي والزراعة والتخطيط العمراني، وصناعة الأدوية، ومعالجة اللغة العربية باللهجة المصرية، موضحًا: «بندور على اللي عنده مشكلة عاوز يحلها ومحتاجة تكنولوجيا متطورة».

المستفيد من الحل الشريك الأول

وتابع مستشار وزير الاتصالات والمشرف على مركز الابتكار التطبيقي: «المستفيد من الحل يكون شريكنا الأول ويقود المشروع ونحن نساعده، والعنصر الأساسي في العاملين بالمركز، هم أساتذة الجامعات وحديثي التخرج».

إسهامات في مجال الزراعة

وأردف: «من خلال صور الأقمار الصناعية، يمكننا أيضا أن نتعرف على توزيع الأراضي المصرية والرقعة الزراعية والأماكن التي بها سكان وحالة الطرق والمزارع السمكية والمياه، وكل 5 أيام يمكننا معرفة خريطة مصر كاملة، وتحديد المحاصيل في الأراضي الزراعية مثل الموالح وغيرها، المشروع لم يكتمل ونعمل على اكماله خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيمثل فارقا كبيرا في حياة المزارعين ومتخذي القرار».