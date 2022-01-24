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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 24-1-2022 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:14 ص | الإثنين 24 يناير 2022
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

أصحاب برج الميزان من الشخصيات التي تعشق العمل الهدوء النفسي والسلام، فهم يبتعدون عن أي صراعات داخلية، كما أنهم دبلوماسيين معروفين بقدراتهم على تحويل أي خلاف صالحهم، كما أنهم يكوهون الوحدة، ويفضلون البقاء في تجمعات كثيرة.

ولمواليد برج الميزان، نرصد حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج الميزان حظك اليوم مهنيُا

تستطيع اليوم أن تكون ملهم في تصرفاتك على المستوى المهني، وعليك أن تتجنب المشاحنات والجدال في نطاق العمل والعائلة.

برج الميزان حظك اليوم عاطفيًا

بحسب عبير فؤاد، فاليوم مولود برج الميزان محظوظ اليوم على المستوى العاطفي، بسبب وجود القمر في برجك، وهو ما يمنحك جاذبية في عيون الجنس الآخر.

مشاهير برج الميزان

ومن أبرز مشاهير برج الميزان، الفنانة ديانا حداد، والفنانة شيرين عبدالوهاب، وبيلا حديد، وسمية الخشاب، وحورية فرغلي، مونيكا بيلوتشي.

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