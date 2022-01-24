مصرع سائق في انقلاب ميكروباص بسوهاج: اختلت عجلة القيادة في يده

شهدت دائرة قسم سوهاج الجديدة، مصرع سائق ميكروباص، إثر حادث انقلاب، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وبالفحص تبين أنَّه في أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة «محمود.ي.ح.ع»، (23 سنة، سائق)، ويقيم دائرة مركز قنا، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدي لانقلابها على جانب الطريق.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

وبسؤال نجل عمته «عبده.ع.م»، (51 سنة، سائق)، ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم، نافيًا الشبهة الجنائية.

انقلاب ميكروباص بطريق «الكوامل- سوهاج الجديدة»

وفي سياق آخر، شهد دائرة قسم سوهاج الجديدة، انقلاب سيارة ميكروباص ومصرع شخص، بطريق «الكوامل- سوهاج الجديدة».

وبالفحص تبين أنَّه في أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة «محمود.ي.ح.ع»، (23 سنة، سائق، ويقيم بمركز قنا)، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها علي جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

وبسؤال نجل عمته «عبده ع م م ع»، (51 سنة، سائق)، ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم، نافيًا وجود أي شبهة جنائية.

وفي سياق آخر شهدت دائرة جنوب سوهاج، لمركز شرطة المنشأة، انهيار جزئي بمنزل بشارع صلاح سالم، ببندر المنشأة، وجرى إخلاء المنزل من قاطنيه، وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشأة، بحدوث انهيار جزئي بمنزل بشارع صلاح سالم، ببندر المنشأة، جنوب محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين أنَّ المنزل مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة 70 مترًا، ملك «ناصر.ع.م.ع»، (53 سنة، عامل)، ويقيم بذات الناحية «مأهول بالسكان»، وتبين انهيار الجزء الخلفي الداخلي للمنزل دون حدوث ثمة إصابات، وجرى إخلاء المنزل من قاطنيه، وإجراء كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.