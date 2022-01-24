مصرع طالب وإصابة 2 آخرين في تصادم «ملاكي» بدراجة بخارية بسوهاج 

شهدت دائرة مركز سوهاج، مصرع طالب، وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم «دراجة بخارية» وسيارة «ملاكي»، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارًا بالحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد بورود إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بوقوع حادث تصادم ومتوفي ومصابين بناحية الروافع دائرة المركز.

اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة «ملاكي»

وبالفحص تبين أنَّه في أثناء سير سيارة «ملاكي» قيادة «ماجد.ي.س.م»، (35 سنة، سائق، ويُقيم دائرة مركز جرجا) اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بـ«الدراجة البخارية» قيادة «أحمد.ع.م»، (18 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز).

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة كل من«وليد.ع.م.م»، (18 سنة، طالب)، بـ«كدمات متفرقة بالجسم»، و«عمرو.ع»، (19 سنة، طالب)، بـ«اشتباه كسر بالساق اليمنى» ويقيمان دائرة المركز من مستقلي الدراجة البخارية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

شقيق الضحية ينفي وجود أي شبهة جنائية بالحادث

وبسؤال قائد السيارة والمصابين وشقيق المتوفي:«محمود.ع.م»، (22 سنة، حاصل على دبلوم)، ويقيم بذات الناحية، أفادوا جميهم بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.