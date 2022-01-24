والدة بسنت: «هحضر محاكمة المتهمين ورؤيتهم في القفص هتبرد ناري شوية»

قالت هناء والدة الطالبة المنتحرة بسنت خالد، 17 عامًا طالبة في الصف الثاني الثانوي الأزهري، والمعروفة إعلاميا بـ «ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية»، إن تحديد جلسة محاكمة متهمين طفلتها يوم 5 فبراير المقبل أسعدها.

والدة بسنت: لن أتنازل عن القصاص لدماء ابنتي

وأضافت والدة بسنت في تصريح خاص لـ«الوطن» أنها سوف تحرص على حضور أولى جلسات محاكمة الـ5 متهمين، رغم أنها طريحة الفراش وغير قادرة على الحركة بسبب جلطة، لكنها حريصة على حضور أولى جلسات محاكمة متهمين بسنت ورؤيتهم في قفص الاتهام، مشيرة إلى: «رؤيتهم في القفص هتبرد ناري شوية».

وتابعت والدة بسنت، أنه لا تصالح في واقعة وفاة طفلتها بسنت مع المتهمين، وأنها لن تتنازل عن القصاص لدماء ابنتها التي راحت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية من قبل مجموعة من الشباب حاولوا إجبارها على ممارسة أفعال مخلة معهم.

أمر الإحالة

حددت محكمة جنايات طنطا، أولى جلسات محاكمة الـ5 متهمين، وذلك يوم 5 فبراير المقبل، وذلك بعد أن تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات من قبل المحامي العام لنيابات غرب طنطا، برئاسة المستشار محمد حسن، في القضية رقم 2036 جنايات كفر الزيات، والمقيدة برقم 25 كلي غرب طنطا.

وجاء في قرار الإحالة، أن المتهمين هم، «إبراهيم. م. ا. ا»، 17 سنة، طالب، محبوس، و«محمود. ر. ا. م»، 21 سنة، عامل، محبوس، و«إسماعيل. ب. ا. ب»، 20 سنة، هارب، و«عبدالحميد. م. ا. ش»، 19 سنة، عامل، محبوس، و«عبد الحميد. ح. ا. ش»، 16 سنة، طالب.

المتهمين هتكوا عرض بسنت

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأنه تعامل في شخص طبيعي، هي المجني عليها، الطفلة بسنت، وحاول استخدمها لإتيان أفعال جنسية مخلة بواسطة استغلال حالة ضعفها الناتجة عن تهديده لها بنشر صور مخلة بالشرف لها، وكان ذلك التعامل بقصد استغلالها جنسيا وإجبارها على ممارسة أفعال جنسية معه والمتهمين الباقين.

كما أوضح قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس، اتفقوا مع المتهم الأول على تهديد المجني عليها، لإجبارها على ممارسة الرذيلة معهم فهددها المتهم الأول بذلك، واستجابت المجني عليها لتهديده.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول والثالث والرابع، هتك عرض المجني عليها، بالقوة والتهديد بأن حسر عنها المتهمان الأول والثالث ملابسها واستطالا بأيديهما عموم جسدها ومواطن عفتها، حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة، للشد من أزرهما والتأهب لارتكاب الجريمة.

كروت شحن

كما تضمن قرار الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني هددا المجني عليها كتابة، بإفشاء صور مخلة بشرفها، وكان هذا التهديد مصحوب بطلب إرسالها لهما كروت شحن خط جوال.

كما بين قرار الإحالة أن المتهمين جميعا اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بسنت، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي المثبتة على أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم، صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها.

وأضاف قرار الإحالة إن المتهمين استعملوا ونشروا الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو موضع الاتهام، بغير رضاء المجني عليها، كما اعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.