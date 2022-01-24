الري تزيل 20% من تعديات النيل: قنا الأعلى تنفيذا والبحيرة الأكثر تعديا

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، إزالة 34.500 ألف حالة تعد على نهر النيل من بين 176 ألف حالة تعد، جرى تسجيلها على نهر النيل وجسوره خلال السنوات السابقة، كما جرى استعادة 51 مليون متر مكعب.

إزالة 34 ألف حالة تعد على نهر النيل

فيما أوضح التقرير، أنَّ نسبة المتبقي من التعديات على النيل التي لم يتمّ إزالتها بلغت 80%، بواقع 142 ألف حالة تعد، أما أعلى المحافظات تنفيذاً للإزالات خلال الأسبوع الماضي فكانت محافظة قنا بإزالة 91 حالة ثم الغربية بتنفيذ 88 حالة تعد، ثم دمياط بتنفيذ 79 حالة تعد ثم القليوبية بتنفيذ 65 حالة تعد.

الغربية في ذيل القائمة بإزالة 2.5 ألف حالة تعد

وأكّد التقرير أنَّه لا تزال محافظة البحيرة هي الأكثر تعدياً على نهر النيل بواقع 35 ألف حالة تعد تليها محافظة المنوفية بواقع 16 ألف حالة تعد على النيل ثم الدقهلية بواقع 10 آلاف حالة تعد، أما فيما يتعلق بالإزالات على النيل والمجاري المائية ومنافع الري منذ بدء الحملة في أكتوبر الماضي، فقد سجلت محافظة الشرقية على المحافظات في نسبة المزال، إذ أزالت 9 آلاف حالة تعد ثم البحيرة بإزالة 3.5 ألف حالة تعد ثم الغربية بإزالة 2.5 ألف حالة تعد.

وأكّد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، استمرار حملات إزالة التعديات على النيل بشكل موسع بجميع المحافظات، ولن تتوقف حتى يجرى إزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وكذلك أملاك الري، موضحاً أن الإزالات تتم وفق برنامج ثابت للانتهاء منها مع تغريم المعتدين وأن تكون الإزالة على نفقة المعتدي.

وأشار إلى أنَّ الإزالات تتم بالتعاون مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية، ويجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن لضمان عودة الأرض الى طبيعتها، لافتًا إلى تنفيذ مشروع «ممشى أهل مصر» على النيل للحفاظ على حرم النيل وضمان عدم التعدي عليه مستقبلاً، فضلاً عن كون المشروع متنفس لأهالي المدن التي يقع عليها.