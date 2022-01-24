8 إجراءات لحماية ركاب المترو من كورونا.. وتحذير من «البصق» على الأرض

وجّهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، صباح اليوم، رسالة عاجلة للركاب بثّتها عبر الإذاعة الداخلية في المحطات، بضرورة الالتزام بعدد من التعليمات والإجراءات الاحترازية، للتصدي لذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى متحور كورونا الجديد أوميكرون.

مترو الأنفاق لـ«الركاب»: ارتدوا الكمامة ولا تستخدموها مرة أخرى

وشددت شركة مترو الأنفاق، في رسالتها للركاب، على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات وعدم استخدامها مرة أخرى، وعدم نزعها داخل القطارات، والتأكد من أنّها تغطي الأنف والفم بشكل جيد وعدم ارتدائها على الذقن فقط، فضلًا عن تجنب نزع الكمامة أثناء التحدث مع الآخرين.

مترو الأنفاق لـ«الركاب»: لا تبصقوا على الأرض تفاديا لنقل الأمراض

وطالبت شركة مترو الأنفاق، الركاب بعدم البصق على الأرض داخل المحطات وعربات القطارات نهائيا، منعا لانتشار الأمراض والأوبئة، واستخدام المناديل الورقية والتخلص من الكمامة داخل سلة مهملات مغلقة جيدا، والمداومة على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، واستخدام المواد المطهرة التي تحتوي على الكحول، وتجنب ملامسة العين والأنف والفم باليدين دون غسلها جيدا بسبب كورونا.

8 إجراءات في مترو الأنفاق لحماية الركاب من كورونا

1- زيادة منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات لمنع تزاحم المواطنين في صالات المحطات.

2- عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء كمامة طبية.

3- تعقيم وتطهير المحطات كل ساعتين تقريبا.

4- تعقيم القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، لتوفير السلامة والأمان للركاب.

5- إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية أثناء العمل لمواجهة كورونا.

6- تطبيق غرامة فورية قدرها 50 جنيها على أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.

7- تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية مجانا.

8- تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة لمنع الزحام داخل المحطات.