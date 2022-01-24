سلخوا 13 حمارا وألقوا جثثهم بمجرى مائي.. اعترافات 4 متهمين بالبحيرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة من الأهالى بوجود بعض الدواب «حمير» نافقة وملقاة بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين وجود عدد 13 دابة نافقة ومسلوخة مكتملة الأبدان والأعضاء ملقاة بالمجرى المائى المشار إليه.

العثور على 13 حمارا نافقا ومسلوخا

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 4 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) ، حيث قاموا بشراء تلك الدواب من أسواق الماشية وقاموا بذبحها وسلخها وإستخلاص جلودها وبيعها (لأحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقيامهم عقب ذلك بإلقائها بمكان العثور عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزة الأخير (عدد 32 قطعة جلود دواب "حمير").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. وأضاف الأخير أنه يقوم بتجميع جلود الدواب "حمير" وإعادة بيعها لتجار الجلود لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 30 قضية تموينية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.. فقد قامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (30) قضية ...أبرزها القضايا الآتية :

ضبط المدير المسئول عن معمل منتجات ألبان لحيازته ( 36 قرص جبن رومى بإجمالى وزن 504 كيلو جرام) منتج نهائى تصنع من خامات رديئة ومجهولة المصدر – وضبط (عدد 20 شيكارة ملح طعام بإجمالى وزن 2 طن ) يستخدم فى عمليات التصنيع وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها .

ضبط المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص ، لحيازته عدد 60 صفيحة جبن أبيض بإجمالى وزن 600 كيلو جرام غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها .

ضبط المدير المسئول عن محل لبيع الدواجن لحيازته عدد 150 كيلو جرام مصنعات لحوم دواجن ولحوم شاورما بدون بيانات .

ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات لتجميعه عدد (400 لتر سولار) غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق .

ضبط بدال تموينى لقيامه بالتجاوز فى قواعد صرف المقرات التموينية والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق.

ضبط المدير المسئول عن مخبز حر سياحى لحيازته وتجميعة عدد (13 شيكارة) دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 650 كيلو جرام محظور تداوله خارج المخابز البلدية تم تدويرها فى شكائر دقيق فاخر بقصد التمويه على الأجهزة الرقابية والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق .

ضبط المدير المسئول عن محل جزارة لحيازته عدد (100 كيلو جرام لحوم بلدية) مذبوحة خارج المجازر الحكومية .

مكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( صاحب مصنع لتصنيع الألبان ومشتقاته كائن بدائرة قسم شرطة المرج) وذلك لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص ، وحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (أكثر من 2 طن مواد غذائية وجميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية) .

بمواجهته إعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

نتائج حملات أمنية

وإضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3423) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12612) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (157) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (123) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1178) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.