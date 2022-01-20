تدريب 1615متطوعا بـ7 محافظات على سبل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

خصصت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برامج تثقيف وإعداد الكوادر، ضمن الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، من خلال إطلاق حملات تدريبية، للمتطوعين الشباب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

استهداف محافظات الفيوم والبحيرة وبنى سويف

وكشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق 27 دورة تثقيفية وتدريبية، ضمن برامج تثقيف وإعداد الكوادر، بهدف تدريب متطوعين للمشاركة فى حملات التوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية، داخل 7 محافظات، وذلك ضمن جهود الوزارة بتنفيذ مبادرة «مراكب النجاة».

وجاء ترتيب المحافظات التي شهدت الدورات التثقيفية والتدريبية، ضمن برامج تثقيف وإعداد الكوادر، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على النحو التالي:

1- محافظة الفيوم.

2- محافظة البحيرة.

3- محافظة الغربية.

4- محافظة المنيا.

5- محافظة بنى سويف.

6- محافظة الدقهلية.

7- محافظة الأقصر.

وأشارت وزارة الهجرة، فى بيان لها، عن أن إجمالي عدد المستفيدين من برامج تثقيف وإعداد الكوادر، بلغ نحو 1615 مستفيد، وجاء التوزيع على النحو التالي:

- 45 من مدرسين المدارس المجتمعية.

- 87 من الوعاظ والمتطوعين من الكنيسة.

- 393 من شباب الجامعات.

- 1090 الرائدات الريفيات.

تم استهداف نحو 120 شاب من خريجي الجامعات

كما أشارت وزارة الهجرة، فى بيان سابق لها، إلى إجمالي عدد المستفيدين من برامج توعية الشباب والأسر، وهو أحد البرامج الموجودة ضمن الخطة التنفيذية التي وضعتها الوزارة، للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بلغ نحو 4165 مستفيدا، داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، حيث تم استهداف نحو 120 شاب من خريجي الجامعات، بجانب 3035 من طلبة التعليم الفني.

يذكر أن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، تتولى عدد من المحاور، فى إطار الخطة التنفيذية لها، ومن أبرزها توعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية، التي قد تودى بحياتهم، بالإضافة إلى توفير السبل البديلة الآمنة للشباب.