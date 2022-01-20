«الهجرة» توضح خطوات اشتراك المصريين والأفارقة ببرنامج «ريادة الأعمال»

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إتاحة الفرصة للشباب المصريين بالخارج والأفارقة، للاشتراك ببرنامج «ريادة الأعمال»، بهدف ربطهم بالوطن، وتوسيع سبل التعاون معهم.

ويأتي ذلك بعد إطلاق الوزارة للمبادرة الجديدة، التي جاءت تنفيذا لتوصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تحت عنوان «شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة».

ونشرت وزارة الهجرة، في بيانها، الرابط الإلكتروني، الذي يمكن من خلاله اشتراك المصريين بالخارج والشباب الأفارقة، في برنامج «ريادة الأعمال»، الذي يعد أول مبادرة للجمع بين رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة.

أول مبادرة تجمع رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تأتي خطوات اشتراك الشباب المصريين بالخارج والأفارقة، في برنامج «ريادة الأعمال»، تزامنا مع المبادرة الحديثة للوزارة «شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة»، إذ يتم الاشتراك فيها، كالتالي:

- أولا: يتم زيارة الرابط الإلكتروني الخاص بالاشتراك ببرنامج «ريادة الأعمال»، من خلال هذا الرابط.

- ثانيا: الاشتراك ضمن برنامج «ريادة الأعمال»، بتسجيل الدخول، من خلال إدخال عدد من البيانات، والتي تتمثل في «الاسم بالكامل، والبريد الإلكتروني».

- تحديد المرحلة التعليمية، وجهة التخرج أو الجامعة التى مازال المصري يدرس فيها.

- كما يتم اختيار جهة العمل.

- توضيح الخبرات العملية.

- إدخال رقم الهاتف، و«الواتس آب».

- اختيار الدولة، ومحل الإقامة.

ثالثا: بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات المطلوبة، يتم الضغط على اختيار «التالى»، وذلك لاستكمال عملية الاشتراك ببرنامج «ريادة الأعمال».

البرنامج يضم ورش في صناعات الدواء والسيارات والتكنولوجيا

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، حرص الوزارة على تبادل الأفكار والخبرات بين الشباب المصريين بالخارج والأفارقة، من خلال إشراك الشباب من رواد الأعمال في جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

وأشارت وزيرة الهجرة، فى بيان لها، إلى أن مبادرة «شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة»، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون مع الأشقاء من الشباب الأفريقي والمصريين بالخارج.