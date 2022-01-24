القصة الكاملة لوفاة الشيخ سيد أحمد عيسى وزوجته ونجله وإصابة 9 من عائلته

حالة من الحزن خيمت على أهالي قرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، منذ مساء أمس، عقب وفاة الشيخ سيد أحمد عيسى قارئ القرآن الشهير، وزوجته ونجله وإصابة 9 آخرين من أفراد أسرته، حيث عثر الأهالي عليهم داخل منزلهم، وجري التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لإسعافهم وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

وفاة الشيخ سيد أحمد عيسى

جاء نبأ وفاة الشيخ سيد احمد عيسى كالصاعقة على أهالي محافظة البحيرة نظراً لسيرته العطرة، حيث أنه اعتاد قراءة القرآن الكريم داخل الجنازات بمختلف أرجاء المحافظة، كما توفت زوجته ونجله الطبيب محمد سيد أخصائي طب الأطفال بمستشفى شبراخيت العام، فيما أصيب 9 من أفراد أسرته منهم 9 أطفال وسيدتان.

أسماء المصابين والمتوفين من عائلة الشيخ سيد أحمد عيسى

وأسفر الحادث عن وفاة الشيخ «سيد أحمد عيسى 56 عامًا، وفردوس محمد زايد 60 عامًا، ودكتور محمد سيد أحمد عيسى 38 عامًا، وإصابة كلًا من «فريدة محمد سيد أحمد عيسى عامان، وأحمد محمد سيد أحمد عيسى 4 سنوات، ونهله أحمد البنا 38 عامًا، وأحمد وائل عيسى 5 سنوات، وندى وائل عيسى 8 سنوات، وياسمين عادل عيد 30 عامًا، وعمر محمد سيد أحمد عيسى 8 سنوات، وسلمى محمد سيد أحمد عيسى 7 سنوات، وميار وائل سيد أحمد عيسى 12 عامًا.

الصحة تنعى الشيخ سيد أحمد عيسى

ومن جانبها نعت مديرية الصحة الشيخ سيد أحمد عيسى ونجله الطبيب وزجته، حيث تقدم الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، وجميع العاملين بصحة البحيرة، بخالص العزاء للأسرة، داعيين المولى عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

وكشف بيان مديرية الصحة بالبحيرة، أسباب وفاة الشيخ سيد أحمد عيسى، قارئ القرآن الكريم، وزوجته ونجليهما الدكتور محمد، طبيب الأطفال بمستشفى شبراخيت المركزي، وهو استنشاق غاز داخل المنزل مما أودى بحياتهم في الحال، إذ ترددت إشعاعات حول وفاتهم إثر تناول وجبة غذائية فاسدة.

السيرة الطبية للمتوفين

ومن جانبه قال عبدالرحمن علي، أحد جيران الضحايا، إنهم يتميزون بحسن الخلق والتواضع بين الناس، مشيرًا إلى حبهم الشديد وسيعهم الدائم لأعمال الخير.

وذكر عادل حسن، أن الدكتور محمد سيد كان يخصص يوم في الأسبوع للكشف عن أهالي قريته بالمجان، مضيفًا أنهم محبوب من الجميع نظرًا لحسن خلقه، كما أنه حافظ للقرآن الكريم.

انتظار تشييع الجثامين

وينتظر أهالي قرية لقانة تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير عقب الانتهاء من تصاريح الدفن الخاصة بهم جميعا والتي من المتوقع أن تكون مساء اليوم، إذ إن الجثث تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى شبراخيت العام.

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة بقرية لقانة، وإصابة 9 أشخاص آخرين، وجري حفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.