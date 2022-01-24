متابعة دورية لتسريع معدلات أداء مشروعات الرصف بالمنوفية

في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة، للوصول لأعلى معدلات إنجاز، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم أعمال التطوير بنطاق المركز، لدفع منظومة العمل، وتسريع معدلات الأداء، لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

خلق متنفس للأهالي وإضفاء مظهر جمالي

تضمنت الجولة متابعة أعمال التطوير بحديقة «الألسن» في قرية «ميت خلف»، حيث تم الانتهاء من تركيب المقاعد والأعمال الكهربائية واستكمال طلاء الواجهة، بهدف خلق متنفس للأهالي وإضفاء مظهر جمالى بالمنطقة ، فضلاً عن متابعة أعمال تسوية وتمهيد طريق «منشأة عصام والشريكين»، بالوحدة المحلية لقرية «شبرا باص»، وطريق «عزبة سمك» بناحية «البتانون»، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين، فيما تم شن حملة صيانة مكبرة لإصلاح كشافات أعمدة الإنارة بطريق «شبين الكوم/ طنطا»، وتم استبدال التالف منها بأخرى جديدة، لتحسين مستوى الإنارة بالمنطقة.

رفع مناسيب بلاعات الأمطار والصرف الصحي

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان أعمال استكمال التطوير بشارع «عبده حمزة»، تنفيذ مديرية الطرق، حيث يجري تركيب البلدورات وإزاحة أعمدة الإنارة والاعتراضات لعمل الأرصفة الجانبية بالشارع، مع رفع مخلفات التطوير أولاً بأول، كما يجري رفع مناسيب إنشاء بلاعات الأمطار والصرف الصحي، تمهيداً لأعمال الرصف، بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة كشافات أعمدة الإنارة بطريق «سكة البطحة»، والتأكد من النزلات الكهربائية وعزل الأعمدة، تفادياً لوقوع الحوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين.

استكمال أعمال الرصف بشوارع أشمون

وفى أشمون، تابع رئيس الوحدة المحلية استكمال أعمال الرصف بشارع «الروضة»، بدايةً من ميدان العبور وحتى مسجد عمر بن الخطاب، بطول حوالي 1 كيلومتر، فضلاً عن متابعة أعمال وضع طبقة السن بشارع خالد بن الوليد، بين شارعي عبد المنعم رياض والثورة، وشارع الحسين بن علي، ويجري إنشاء الأرصفة الجانبية على جانبي الطريق، فضلاً عن استكمال أعمال التطوير من وضع طبقة السن، وإنشاء البلدورات والأرصفة والجزيرة الوسطى وتركيب بلاط الأنترلوك ورفع مطابق المياه والصرف الصحي، وإنشاء بلاعات صرف الأمطار بشوارع الثورة وشارع الجامعة وشارع صلاح الدين.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بشارع النصر، والمقامة على المصرف المغطى بتكلفة تقارب 5 ملايين و500 ألف جنيه، فضلاً عن متابعة أعمال تركيب البدورات وبلاط الانترلوك بشارع داير الناحية بسرسنا، تمهيداً للبدء في أعمال الرصف.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالارصفه الجانبية بشارع بورسعيد، بالإضافة إلى متابعة أعمال قطع الفرمة على جانبي طريق «منوف - الحامول»، لتوسعة الطريق، بدايةً من الموقف الجديد حتى المزلقان بطول ا كيلومتر، مشدداً على الشركات المنفذة بضرورة تسريع معدلات الأداء والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية حفاظاً على الصالح العام.

وتابعت رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال التطوير بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث تم متابعة أعمال الرصف بشوارع أحمد عبد العزيز، وسعد زغلول، والسادات، بالإضافة إلى متابعة أعمال إنشاء كورنيش على ترعة البتانونية على مساحة 850 متراً، وبتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه، تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، بهدف خلق متنفس حضاري لأهالي مركز تلا، مشيرةً إلى أن العمل يتم على مرحلتين، الأولى من الإدارة التعليمية وحتى ميدان صيدناوي بطول 400 متر، والثانية من شارع أحمد عبدالعزيز حتى امتداد شارع بورسعيد، بطول 450 متراً.

وشدد محافظ المنوفية، في وقت سابق، على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومي والميداني بالشارع، ومتابعة أعمال التطوير بكافة القطاعات الخدمية، وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع.