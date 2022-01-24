مصدر: وصول الدفعة الأولى من قطارات تالجو الإسباني خلال أيام

أكدت هيئة السكة الحديد، مواصلة العمل على تحديث منظومتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، وتقليل حوادث القطارات، موضحة أن قطارات «تالجو» الأسباني المكيفة، ستقدم خدمات ممتازة لجميع مستقليها.

وصول أول دفعة من «تالجو» خلال أيام

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن أول دفعة من قطارات الإسبانية المكيفة المتعاقد عليها مع شركة «تالجو» ستصل خلال أيام بعدد 6 قطارات، ضمن تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بقطارات جديدة، منوها إلى أن الدفعة الأولى تتكون من قطار واحد يشمل 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار تكون مجتمعة في قطار.

وصول باقي دفعات «تالجو» كل شهرين

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن الدفعة الأولى من قطارات تالجو الأسباني شُحنت بحرا من إسبانيا فى اتجاه ميناء الإسكندرية ويُترقب وصولها خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن باقي الدفعات ستصل تباعا بواقع قطار كل شهرين، إذ تمثل كل دفعة قطار واحد، وهما 6 دفعات، مؤكدا أن الهيئة تسعى إلى القضاء على حوادث القطارات نهائيا مطلع 2024.

وزير النقل: قطارات تالجو الأسباني تكلفتها 126 مليون يورو

ومن جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات والإتصالات ووحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، بتكلفة 200 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات.

وتابع، أن قطارات تالجو الأسباني تكلفتها 126 مليون يورو، حيث يتم تمويلها عبر قرض ميسر مقدم من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية، موضحا أن الوزارة تسعي إلى نقل 2 مليون مواطن عبر قطارات السكة الحديد منتصف 2024.