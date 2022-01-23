السكة الحديد: لا تعطل في حركة القطارات بالإسكندرية والبحيرة بسبب الأمطار

أكد المهندس حسين الرشيدي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع البنية الأساسية، أن حركة مسير القطارات منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري منذ صباح اليوم، مشيرًا إلى أن هناك صيانات وكشف دوري على القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، ولعدم وقوع حوادث القطارات.

حركة القطارات لم تتأثر بهطول الأمطار

وقال الرشيدي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حركة القطارات لم تتأثر في كافة المحافظات التي شهدت هطول الأمطار، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، خاصة في الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، لافتًَا إلى أن جميع القطارات العاملة على كل الخطوط تعمل بكامل طاقتها، موضحًا أن الهيئة اتخذت إجراءات مشددة لتأمين حركة القطارات خلال سقوط الأمطار.

رفع حالة الطوارئ لتأمين حركة القطارات وقت الأمطار

وأوضح نائب رئيس السكة الحديد، أن الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى، لتأمين حركة القطارات وقت تساقط الأمطار، منوها إلى أن هناك تعليمات مشددة لجميع السائقين بتخفيض سرعات القطارات وقت هطول الأمطار بغزارة، للحفاظ على حركة مسير القطارات، وأرواح وسلامة الركاب المسافرين، مضيفا أن جميع القطارات العاملة على كافة الخطوط إما جديدة أو محدثة.

حركة القطارات لم تتعطل بسبب الأمطار

وكشف الرشيدي عن حقيقة تعطل حركة القطارات في محافظات الإسكندرية والبحيرة بسبب هطول الأمطار، قائلا: «حركة القطارات منتظمة ولم تتعطل بسبب الأمطار، وأن جميع القطارات تعمل منذ صباح اليوم ولا يوجد أى أعطال بين القطارات، ونسعى إلى القضاء على تأخيرات القطارات في الفترة المقبلة».

ونوه إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ إجراءات صارمة يوميا بمواجهة تفشي فيروس كورونا، بجميع مناطق تنفيذ مشروعات تطوير منظومة السكك الحديدية، للحفاظ على أرواح وسلامة العمال والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.