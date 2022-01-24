الحياة تعود لـ«مسرح 23 يوليو» بالمحلة بعد 50 عاما الإغلاق

استقبلت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مساء اليوم الإثنين، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقهم الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الإقليم، وخصصت لهم ممرا شرفيا، قبل بدء الاحتفال بإعادة افتتاح مسرح 23 يوليو، بعد إغلاقه منذ أكثر من 50 سنة.

وزيرة الثقافة تفتتح مسرح 23 يوليو بالمحلة

رصدت «الوطن»، لحظات وقوف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أعلى سجادة حمراء بطول 250 مترا، بدأت من ميدان البندر أمام محطة الكموني، حتى أبواب المسرح المطور، الذي سيشهد خلال الفترة المقبلة، سلسلة من العروض المسرحية والفنية والأدبية.

إنجاز تاريخي يليق بالمدينة العريقة

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن افتتاح مسرح 23 يوليو بالمحلة بمثابة عملا تاريخيا يليق باسم المدينة العريقة وفنانيها العظام من الأدباء والكتاب والمثقفين.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم تدشين عروضا فنية وغنائية، من فرق تابعة لدار الأوبرا المصرية، ومن أصحاب الهمم التابعين لفرق المبادرة الرئاسية «قادرون باختلاف».

وكشفت في تصريحات صحفية، خلال حفل افتتاح المسرح، أنه سيتم توفير الدعم المادي والمعنوي لدعم كل الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني على أرض مسرح 23 يوليو.

مواجهة الأفكارالهدامة

أضاف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، أنه سيتم تفعيل دور فرق الفنون الشعبية ودعم برامج تأهيل وتبني الثقافات المتنوعة، من خلال تنمية المواهب والقدرات الخاصة لدعم أبناء قرى ومراكز المحافظة.

وأعرب محافظ الغربية، عن سعادته البالغة وعمق تقديره لكل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لدعمهم تطوير وبناء مسرح 23 يوليو، ونشر مبادئ المعرفة والإبداع، ومواجهه الأفكار الهدامة ضد الوطن، بالإضافة إلى تنمية الانتماء لكل الأسر والعائلات مستقبلا.