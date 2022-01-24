تحصيل 22 مليون جنيه في قضية تهرب جمركي ببورسعيد.. تلاعب ببوليصة شحن

كشفت مصلحة الجمارك المصرية، عن نجاح قطاع الشؤون القانونية بجمارك بورسعيد التابعة للمصلحة، في تحصيل نحو 22 مليون جنيه كتعويضات عن قضية تهرب جمركي رقم 1654 لسنة 2016.

وأوضحت مصلحة الجمارك، في بيان صحفي، أن الإدارة العامة للشؤون القانونية بجمارك المنطقة الشرقية، برئاسة عز الدين رمضان مدير عام الإدارة، قامت بتحصيل مبلغ 22 مليون جنيه عن قضية الجنايات الكلية رقم 1654 لسنة 2016.

تلاعب في بوليصة شحن

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن وقائع القضية تعود إلى عام 2016، عندما استوردت شركة «ب . ا . ش» مشمول الشهادة الجمركية رقم 18826 لسنة 2016، من جمارك بورسعيد، لصنف مستلزمات إنتاج أحذية، وتلاعبت الشركة في بوليصة الشحن واستمارة المعاينة، كما ضُبطت ملابس أجنبية الصنع وأحذية كاملة الصنع داخل الحاويات.

22 مليون جنيه قيمة التعويضات عن القضية

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية، في بيانها، تحرير محضر ضبط جمركي رقم 2287 لسنة 2016 جمارك بورسعيد، وقضية برقم 4085 لسنة 2016 جنح الميناء ثم قضية جنايات كلى رقم 1654 لسنة 2016.

وتابعت «الجمارك»، أن الشركة المذكورة سددت مبلغ 22 مليونا و20 ألفا و383 جنيها بالقسيمة رقم 49415/69، أمس الأحد، الموافق 23 يناير الجاري.

ولفتت مصلحة الجمارك إلى أن فريق الشؤون القانونية ضم كلا من الدسوقي حامد مدير الإدارة الجنائية بالمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع محمد عبدالحق مدير إدارة الحجز الإداري بالإدارة العامة للشؤون القانونية، ومحمد عاشور مدير الإدارة الجنائية بجمارك بورسعيد، وطارق الصقر ومصطفى فوزي باحثي الشؤون القانونية.

وبحسب بيان مصلحة الجمارك، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة ومحمد حنفي مستشار رئيس مصلحة الجمارك، لمكافحة التهرب الجمركي.