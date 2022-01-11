تنفيذ 52 ألف حكم قضائي وضبط 13 كيلو حشيش وبانجو وهيروين في 24 ساعة

وجّهت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 61 قطعة سلاح ناري بحوزة 48 متهما، وتنفيذ 52016 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين بارتكاب حادثي سرقة.

ضبط 106 قضايا مخدرات

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 106 قضايا مخدرات بإجمالي 117 متهما، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 5,700 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,656 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,366 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 590 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 376 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 185 جراما، وكمية من مخدر الآيس وزنت 54 جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 جرامات، و650 قرصا مخدرا.

ضبط 28470 مخالفة مرورية

كما أسفرت الحملات، عن ضبط 16 متهما هاربا من تنفيذ أحكام، وضبط 9 متهمين بأعمال البلطجة، وضبط 322 دراجة نارية مخالفة، وضبط 28470 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 12 منهم.

جهود الحملة الأمنية في القليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قطعتي سلاح ناري، وضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة بحوزة 6 متهمين، وتنفيذ 5224 حكما قضائيا متنوعا.

وكثّفت أجهزة الوزارة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3012 قضية متنوعة في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وضبط 13638 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 182 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 1283 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية.

ضبط 5114 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5114 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1487 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 194 مخالفة السير دون تراخيص، 25 مخالفة موقف عشوائي، و6 مخالفات شروط الترخيص.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتي تهريب عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وضبط 27 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 1521 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 173 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجرائم التموينية

ووجّهت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 33 قضية، أبرزها ضبط 1,200 طن كاتشب دون فواتير ومجهولة المصدر ومدون عليها بيانات غير مكتملة تفيد جهة الصنع ومدون عليها عدد 2 تاريخ إنتاج، ما يشكل خطرا على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية، وضبط بدال تمويني لحيازته وتجميعه مقررات تموينية تقدر بـ12069 جنيها بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام دون وجه حق، وضبط 41 شيكارة دقيق بلدي وزنت 2,050 طن بحوزة المسؤول عن مخبز بلدي مدعم بتهمة التصرف في حصة المخبز بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام دون وجه حق.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 7 شكائر دقيق بلدي وزنت 350 كيلو جرام بحوزة المسؤول عن مخبز بلدي مدعم، بتهمة التصرف في حصة المخبز بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام دون وجه حق، وضبط المدير المسؤول عن محل جزارة لحيازته كمية من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

ضبط 7467 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 7467 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7438 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 29 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 745 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 184 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 968 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وفي مديرية أمن الجيزة، أسفرت الحملات عن ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزتهما كمية من مخدري البودر والفودو، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين و2 سلاح أبيض.

أما في مديرية أمن الإسكندرية، فجرى ضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، حال وجودهم بدائرة قسمي شرطة ثان الرمل - سيدي جابر، وبحوزتهما 80 طربة من مخدر الحشيش وزنت 8,120 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، 118 قرصا مؤثرا، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة، وسلاح أبيض.

وفي مديرية أمن السويس، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والشابو – سلاح أبيض - مبلغ مالي – هاتف محمول.

أما في مديرية أمن البحيرة، فجرى ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال وجودهما بدائرة قسم شرطة دمنهور - مركز شرطة الرحمانية وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس.

وفي مديرية أمن الشرقية، جرى ضبط 3 أشخاص لـ2 منهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوحماد، وبحوزتهم 25 لفافة من مخدر البانجو وزنت 75 كيلو جرام، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، وفي مديرية أمن الغربية، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المحلة الكبرى وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام، سلاح أبيض، مبلغ مالي، وهاتف محمول.

أما في مديرية أمن المنيا، فجرى ضبط أحد الأشخاص حال وجوده بدائرة مركز شرطة بني مزار وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول، وفي مديرية أمن أسيوط، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال وجوده بدائرة مركز شرطة أسيوط وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، سلاح أبيض، مبلغ مالي، وهاتف محمول، وفي مديرية أمن البحر الأحمر، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال وجوده بدائرة قسم شرطة أول الغردقة وبحوزته كمية من مخدري الهيروين والآيس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وفي مديرية أمن أسوان، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثان أسوان وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض، وميزان حساس، أما في بؤرة السحر والجمال، فجرى ضبط أحد الأشخاص حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبحوزته كمية من مخدر البانجو، مبلغ مالي، وهاتف محمول، كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط، من ضبط أحد الأشخاص محكوم عليه هارب في قضية قتل عمد بالإعدام، وقضية استعمال قوة بالسجن المؤبد، وقضية سلاح بالسجن 3 سنوات.

ضبط مواد مخدرة وسلاح ناري في أسيوط

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، متهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبتقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته 102 لفافة لمخدر الهيروين، كمية من مخدر الشابو، سلاح ناري (فرد محلي) طلقتين من ذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان حساس، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

وتلقى مركز شرطة مغاغة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن المنيا، بحدوث مشاجرة في دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبيّن وقوع المشاجرة بين طرف أول «إحدى السيدات مصابة بكدمات متفرقة»، وطرف ثان «زوجها»، وجرى اصطحابهما لديوان المركز، واتهمت السيدة «طرف أول»، زوجها «طرف ثاني»، بالتعدي عليها والتسبب في إصابتها بسبب خلافات زوجية، إلا أنّه أنكر واتهمها بسرقة مبلغ مالي.

وجرى تحويل السيدة المصابة للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وعقب عودتها لديوان المركز، خرجت في بث مباشر عبر حسابها على فيس بوك، باستخدام هاتفها المحمول، ادّعت خلاله عدم اتخاذ الأجهزة الأمنية للإجراءات القانونية ضد زوجها، وذلك للحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى العرض على النيابة العامة.