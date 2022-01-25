إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة وأبو النمرس فجر الأربعاء والخميس

أعلنت هيئة السكة الحديد، إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة وأبو النمرس، بخط «القاهرة - السد العالي»، لمدة يومين، اعتبارا من الواحدة صباح الأربعاء 26 يناير الجاري، ولمدة 4 ساعات، ثم من الواحدة صباح الخميس 27 يناير الجاري، حتى الخامسة صباح نفس اليوم، نظراً لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب، بمعرفة هيئة الطرق والكباري.

أتوبيسات تنقل الركاب من الحوامدية لمحطتي الجيزة والقاهرة

وقالت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل لها منذ قليل، عن إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة وأبو النمرس، لمدة 4 ساعات، في اليومين، إنه للتيسير على الركاب سوف تقوم الهيئة بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة.

السكة الحديد تعتذر للركاب على إيقاف حركة القطارات

وتعتذر هيئة السكة الحديد للركاب على إيقاف حركة القطارات خلال تلك الفترة، موضحة أن الحركة ستعود إلى طبيعتها صباح يوم الخميس الموافق 27 يناير الجاري.

وتواصل هيئة السكة الحديد، العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر العدوى بفيروس كورونا.