«المركزي للإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي لصناعة الأدوية 13% بسبب كورونا

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2021.

تحديث منهجية الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2013/2012، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2013/2012) .

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 107.94 خلال شهر نوفمبر 2021 (أولـي) مقابل 108.44 خلال شهر ـكتوبر 2021 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.46%.

أنشطة اقتصادية شهدت ارتفاعا

· بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 129.32 خلال شهر نوفمبر 2021، مقارنة بشهر أكتوبر 2021، حيث بلغ 114.45 بارتفاع قدره 12.99% وذلك لزيادة الطلب على الأدوية في ظل أزمة كورونا.

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة معدات النقل الأخرى 263.86 خلال شهر نوفمبر 2021، مقارنة بشهر أكتوبر 2021، حيث بلغ 253.84، بارتفاع قدره 3.95% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

أنشطة اقتصادية شهدت انخفاضا

· بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 232.43 خلال شهر نوفمبر 2021، مقارنة بشهر أكتوبر 2021، حيث بلغ 312.56، بنسبة انخفاض قدرها 25.64% وذلك وفقا لاحتياجات السوق نتيجة موسم الشتاء.

بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونيـة والبصرية والأجهزة الطـبية 61.71 خلال شهر نوفمبر 2021، مقارنة بشهر أكتوبر 2021، حيث بلغ 92.08، بنسبة انخفاض قدرها 32.98%، وذلك يرجع إلى احتياجات السوق.