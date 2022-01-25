الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة.. نصائح هامة قبل التسجيل

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، رابط الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة أمام الطلاب، لبدء عملية التسجيل اعتبارًا من اليوم وحتى 24 فبراير المقبل، إذ يعد التسجيل شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022.

الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة

تتمثل أولى خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة، الدخول عبر الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم، علمًا بأنّه لكي تتمكن من ملئ استمارة الثانوية العامة وطباعتها، ينبغي أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك، وإذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

ويمكن للطالب إنشاء البريد الإلكتروني الخاص به من خلال الضغط على «حساب الطالب»، وإدخال الرقم القومي «وفي حالة الطالب أقل من 16 عامًا يتم استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة»، وإدخال كود الطالب، ثم الضغط على «أنا لست برنامج روبوت»، ثم الضغط على «التحقق من البيانات».

يسجل رقم الموبايل والبريد الإلكتروني البديل yahoo أو Gmail، وبعد ذلك تظهر شاشة بها الـEmail الموحد وكلمة السر الخاصة بالطالب.

الخطو الثانية، أدخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365 ثم الضغط على «تسجيل الدخول».

بعد الدخول تظهر أمامك الاستمارة الخاصة بالتقديم للامتحانات، وعليك مراجعتها جيدًا والتأكد من صحتها بشكل دقيق.

نصائح هامة قبل طباعة الاستمارة

- تأكد من كتابة اسمك رباعيًا على الاستمارة، وأن يكون مطابقًا حرفيًا للاسم المدوّن في شهادة الميلاد.

- مراجعة الشعبة واللغة الثانية والديانة ومراجعة مواد التخصص لكل شعبة.

- تأكّد من مطابقة الصورة المطبوعة على الاستمارة للصورة نفسها التي تقدم مع الاستمارة خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- تأكّد من مطابقة العنوان في الاستمارة للعنوان المدوّن في بطاقتك الشخصية، وأن تكون كل المعلومات والبيانات الواردة في الاستمارة مكتوبة سليمة دون أي خطأ.

- لا تطبع استمارة الثانوية العامة للتقدم للامتحانات، قبل التأكد من صحة جميع البيانات الموجودة في الاستمارة وكتابتها بشكل سليم.

- عليك التوجه فورًا إلى الإدارة المدرسية في حال وجود أي بيانات خاطئة.

- طباعة الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة من خلال التابلت الخاص بالطالب، علمًا بأنّ طباعتها هي مسؤولية الطالب وولي الأمر.

- في حال رغبتك التعديل أو تصحيح أي بيانات توجه إلى حجرة الإرشاد التعليمي لتصحيحها، وبعد ذلك يوقع من قِبل الطالب وولي الأمر في مكان مخصص لذلك، أمام أعضاء حجرة الإرشاد التعليمي.