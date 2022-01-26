تعيين 1007 شباب واستخراج 1065 ترخيص مزاولة حرفة في بني سويف

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عيّنت 1007 شباب من مختلف المؤهلات، منهم شابان قادرون باختلاف، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغوا 2698 شابا منهم 20 «قادرون باختلاف»، فضلا عن استخراج 1065 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة، و1206 شهادة قياس مستوى المهارة.

تفتيش 716 منشأة

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنّه خلال ديسمبر الماضي، فتشت المديرية على 716 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 825 عاملا، كما جرى التفتيش على 287 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 69 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون.

12 منحة مولود و2 زواج

وأضاف مدير المديرية، أنّه جرى صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 32 ألف جنيه، بواقع 12 منحة مولود جديد بمبلغ 24 ألف جنيه، ومنحتي زواج بإجمالي 6000 جنيه، وصرف منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، فضلا عن صرف 5 منح للرعاية الصحية لـ5 عمال منهم جهاز تعويضي لعامل.