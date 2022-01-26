تخفيض سرعات قطارات مترو الأنفاق والسكة الحديد بسبب الأمطار

أعلنت هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وتساقط الأمطار والسيول، لتأمين حركة القطارات وعدم تعطلها، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، موضحا أنّ القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية للحد من الأعطال، علاوة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وجرى تخفيض السرعات تزامنا مع الأمطار.

تخفيض سرعات القطارات والمترو وقت الأمطار

وشددت هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق، على سائقي القطارات بضرورة تخفيض سرعات القطارات تزامنا مع تساقط الأمطار وحدوث السيول التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، للحفاظ على سير حركة القطارات، والحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، حيث جرى توزيع نشرة على قائدي القطارات، لتعريفهم بأحوال الطقس وأماكن تساقط الأمطار.

السكة الحديد: حركة القطارات لن تتعطل بسبب الأمطار

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد لـ«الوطن»، أنّ حركة القطارات تسير بصورة منتظمة على جميع الخطوط، رغم سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس السيء، وتساقط الأمطار وحدوث السيول في بعض المحافظات، مشيرا إلى أنّ حركة القطارات لن تتعطل بسبب الأمطار، وجميع الرحلات منتظمة.

وأوضح المصدر، أنّ الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المحطات وعربات القطارات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

تخفيض سرعات قطارات مترو الأنفاق في المحطات السطحية

ومن جهته، قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ هناك تعليمات مشددة لجميع قائدي القطارات بتخفيض سرعات المترو تزامنا مع هطول الأمطار، خاصة في المحطات السطحية الموجودة خارج النفق، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.