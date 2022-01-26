أمطار رعدية في 9 مدن مصرية.. منها السلوم والإسكندرية

تحذيرات شديدة اللهجة أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، منذ أمس، لتعريف المواطنين بحالة الطقس وموجة التقلبات الجوية الشديدة، حيث تشهد البلاد موجة أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى رعدية على بعض المناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتساقط للثلوج على مرتفعات كاترين وجبال البحر الأحمر، فضلا عن انتشار الخلايا الرعدية التي تؤثر على السواحل الغربية، وبعض أجزاء شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار مصحوبة بحبات البرد أحيانا، تتقدم لتشمل السواحل الشمالية كافة مع تقدم الوقت.

أمطار رعدية

وأشارت الأرصاد في البيان الصادر عنها بشأن حالة الطقس اليوم، ودرجات الحرارة، إلى أنّ مناطق «الإسكندرية، السلوم، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، والعريش»، تشهد تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية في بعض الأحيان، يصاحبها حبات البرد، بينما تشهد «الغربية، المنوفية، الشرقية، ومدن القناة»، أمطار خفيفة إلى متوسطة، تصل إلى القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

غطاء سحابي يحجب سطوع الشمس

كما أعلنت الهيئة قبل قليل، تكون غطاء كثيف من السحب المتوسطة والمنخفضة يمنع سطوع الشمس على مختلف الأنحاء، يصاحبه سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظات الساحلية، مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق، تكون متوسطة الشدة على باقي المحافظات الداخلية، خفيفة على شمال الصعيد، ومع الساعات القليلة المقبلة تصل الأمطار إلى شرق البلاد وسيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 12 06

الإسكندرية 13 09

وادي النطرون 12 08

طنطا 13 07

شبين الكوم 13 07

دمنهور 12 07

بلطيم 14 08

مطروح 12 07

السلوم 11 08

سيوة 11 08

بورسعيد 13 07

دمياط 13 08

الزقازيق 12 07

المنصورة 12 07

الإسماعيلية 13 07

السويس 13 07

العريش 12 07

رفح 11 07

رأس سدر 14 07

نخل 12 01

نويبع 17 11

طابا 14 10

كاترين 05 03-

الطور 18 10

شرم الشيخ 18 12

الغردقة 18 12

مرسى علم 19 10

الفيوم 14 04

بني سويف 13 04

المنيا 14 03

أسيوط 14 03

سوهاج 15 04

قنا 18 05

الأقصر 18 06

أسوان 18 07

إدفو 19 07

أبو سمبل 18 08

الوادي الجديد 18 05

شلاتين 21 10

أبو رماد 21 10

حلايب 20 11

رأس حدربة 21 10