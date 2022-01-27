«مطوري القاهرة» تناقش أبرز تحديات منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية

إجتمعت لجنة الإستثمار والتقييم بجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، بمقر الجمعية، لمناقشة أبرز المميزات والتحديات للمطورين بعد مرور عام على طرح أراضى منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إستثمار مطوري القاهرة الجديدة : تناقش أهم تحديات منطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية

وقال هشام إبراهيم رئيس لجنة الإستثمار والتقييم بجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن مصر أصبحت على قائمة الدول الإقتصادية الجاذبة للإستثمار ، نظراً للإجراءات التى إتخذتها الحكومة لجذب الإستثمارات، وحل كافة مشاكل المستثمرين، سواء من خلال آلية الشباك الواحد، أو طرح أراضى بمختلف الأنواع سواء من خلال المشاركة أو البيع، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة التى شهدت إقبال كثيف من المطورين.

تنوع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ساهم في زيادة الإقبال عليها

وأوضح أن أهم مميزات طرح العديد من الأراضى بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجود تنوع فى المشروعات المعروضة فى المنطقة ما بين أبراج سياحة سكنية ومبانى متعددة الإستخدامات ومولات إدارية وتجارية متخصصة، الأمر الذى ساهم فى إقبال العملاء من داخل وخارج مصر.

وأكد أن تكلفة الإستثمار خلال العام الماضى كانت من أهم أسباب الإستثمار بمنطقة الداون تاون، من خلال تسهيلات شركة العاصمة الإدارية بطرح الأراضى بمقدمات تبدأ من 10% للأراضى، الأمر الذى ساهم فى دخول عدد كبير من المطورين بتلك المنطقة.

وناقشت الجمعية أبرز التحديات التى ستواجه المطورين خلال الفترة المقبلة بداية من العام الجاري، وهى طرح مشروعات جديدة تقدم منتجات مختلفة عما سبق نظراً للتنافسية الشديدة بين المطورين، بالإضافة إلى التنفيذ وأعمال الإنشاءات نظراً لارتفاع أسعار الخامات وجداول التنفيذ المضغوطة حيث أنه من المقرر تسليم العملاء بدءا من العام الجاري. كما أن وضع ضوابط وشروط إضافية من قبل العاصمة الإدارية لاختيار المطورين والشركاتن وزيادة مقدمات الاراضى بمقدمات 20% يعد من أبرز التحديات التى ستواجه المطورين خلال الفترة المقبلة، نظراً لإرتفاع مقدم حجز الأراضى وتحديد الملائة المالية للمطورين وسابقة أعمال الشركة.

وتوقع هشام إبراهيم، أن هذه التحديات يمكن مواجهتها حيث أن دور المطور العقارى يتمثل فى إنشاء منتج عقاري مناسب لمختلف فئات المجتمع المصرى مع مراعاة توفير السعر المناسب بما يلائم دخل المواطن، بالإضافة إلى ان المطور ينفذ أفكارة لتحقيق وتوفير كامل الخدمات للعميل.

إبراهيم : الطلب على المشروعات سيتزايد خلال الفترة القادمة مع إنتقال الحكومه مرحبا الإدارية

كما أوضح أن الطلب على المشروعات سيتزايد خلال الفترة القادمة مع انتقال الوزارات والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة سواء على المشروعات التجارية أو الإدارية أو الطبية والسكنية.