سعر طبق البيض اليوم الأربعاء 26 يناير في الأسواق

يبحث قطاع عريض من المستهلكين يوميا عن سعر طبق البيض اليوم لمعرفة الأسعار الموجودة في الأسواق خلال الوقت الراهن، كونه يدخل في كثير من الأطعمة والمؤكولات الشتوية، فضلا عن أنه من أنواع الأطعمة التي تساعد على تحسين المناعة وتحديدًا صفار البيض الغني بالكثير من الفوائد الصحية للإنسان.

سعر طبق البيض اليوم

ووفقا لتصريح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لـ«الوطن»، فإن سعر طبق البيض اليوم تراوح في المزرعة بين 48.5 و52.5 جنيه، ويصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 55 و60 جنيهًا باختلاف أنواعه، إذ أن أسعار البيض لا تزال تحافظ على استقرارها عند نفس المستويات التي وصلتها خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار الدواجن في الأسواق

وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ اليوم الأربعاء يشهد استقرارًا في السوق المحلي في كافة المنتجات المتعلقة باللحوم البيضاء، منوها بأن سعر الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم سجلت 27 جنيهًا للكيلو؛ ليصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 31 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

أما عن أسعار الدواجن البلدي، سجلت استقرارًا أيضا، وتراوح سعرها بين 36 و37 جنيهًا مقابل 32 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي؛ لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 41 و42 جنيهًا للكيلو، وتختلف تلك الأسعار من منطقة لأخرى.

وفيما يتعلق بأسعار الرومي فشهد استقرار اليوم عند 50 و65 جنيها للكيلو في السوق المحلية، ووصل سعر البط ليتراوح بين 55 و60 جنيهًا للكيلو.

واستقر كذلك سعر الكتكوت في الأسواق اليوم الأربعاء، وشهد سعر كتكوت الوطنية نحو 11.25 جنيه، فيما وصل كتكوت رواد النيل 7 جنيهات، والقاهرة للدواجن 9.25 جنيه والحرمين 7 جنيهات والكتاكيت الساسو 6.5 جنيه، وأخيرا وصل سعر كتكوت العناني إلى 10.25 جنيه.