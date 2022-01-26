«كركم» في حفل زفاف موني روي بطلة «حب الأفعى».. العروسة دهنت جسمها أصفر

تصدرت الفنانة الهندية الشهيرة موني روي، ترند السوشيال ميديا، بحفل زفافها الذي بدأت مراسمه اليوم بحفل الهالدي «الكركم»، وهو أحد أهم طقوس الزفاف الهندي، التي تقام بمنطقة «جوا» الهندية.

ومن المفترض أن تتزوج الفنانة الهندية موني روي، خلال الأيام القليلة المقبلة من سوراج ناميبار، وهو من خارج الوسط الفني، إذ يعمل بمجال البنوك بـ دبي، وشوهد الثنائي لأول مرة معا في الإمارات.

زفاف أسطوري للفنانة الهندية موني روي

وتقام طقوس زفاف الممثلة الهندية موني روي، وسوراج ناميبار بمدينة «جوا»، أشهر المدن الساحلية بالهند، وشارك العديد من أصدقاء العروسين صور طقوس الزواج عبر حساباتهم الشخصية، إذ نشروا صور ومقاطع فيديو من الاحتفال الذي تغلفه أجواء سعادة غامرة من الجميع.

أبرز حضور حفل الزفاف

ويعد براتيك أوتكار وراهول شيتي، صديقا العروس، من أبرز الحاضرين لحفل زفاف موني روي وسوراج ناميبار، اللذان شاركا مقاطع الفيديو من حفل طقوس زواج بطلة «حب الأفعى».

وظهر «براتيك» في أحد مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقبّل العروس على خديها بينما يدعمها «راهول» بالوقوف إلى جوارها طوال الحفل.

واختارا الثنائي موني روي و سوراج ناميبار، أن يرتديا الزي التقليدي لحفل «الكركم»، وهو اللون الأصفر، وكانت إطلالة العروس مذهلة.

وبعد انتهاء طقوس الكركم، ارتدى الثنائي موني روي وزوجها المستقبلي سوراج ناميبار، ملابس أنيقة باللون الأبيض ورقصا معا، على أغاني هندية بوليوودية وتفاعل معهما جميع الحاضرين.

معلومات عن حفل «الكركم»

هو أحد طقوس الزفاف الهندي، يرتدي فيه العروسين ملابس باللون الأصفر، ويضعان مسحوق الكركم على جسديهما كنوع من المباركة، وأيضا من أجل نضارة البشرة قبل الزواج.

عرفت الفنانة الهندية موني روي في الوطن العربي من خلال مشاركتها بالمسلسل الشهير «حب الأفعى»، الذي عرف أيضا باسم «ناجين»، ومنه انطلقت لعالم بوليوود، وكانت أولى مشاركتها في السينما الهندية مع أكشاي كومار بـ فيلم «جولدن».