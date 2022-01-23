متى تصل أوقية الذهب لأكثر من 2000 دولار؟.. تقارير تكشف الموقف

توقع خبراء، أن ترتفع أسعار الذهب في المستقبل القريب، بسبب بيئة المخاطر المرتفعة، وارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو وانخفاض أسعار الفائدة عالمياً، بعد أن انتهى في عام 2021 منخفضًا بنسبة 4% تقريبًا، ليغلق عند 1806 دولارًا للأوقية، حيث ارتفعت الأسعار قرب نهاية العام على خلفية ظهور متحور أميكرون سريع الانتشار، بينما يتم تداول الذهب حاليًا بسعر 1840 دولارًا للأوقية.

ارتفاع الذهب لأكثر من 2000 دولار

مذكرة بحثية لـ«Motilal Oswal Financial Services» أشارت إلى أنه خلال 12-15 شهرًا المقبلة يمكن رؤية ارتفاع ممتد يزيد عن 2000 دولار للأوقية مع إمكانية تحقيق ارتفاعات جديدة.

وتوضح المذكرة البحثية، أن التضخم كان أحد المعالم الرئيسية لعام 2021 ويمكن أن يستمر في دائرة الضوء العام المقبل أيضًا، كما أن ارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار أزمة سلاسل التوريد ستدعم مسار التضخم الفترة المقبلة على المستوى العالمي، وهو ما يغذي الطلب على الذهب باعتباره أحد وسائل التحوط ضد تقلبات العملة.

توقعات باستمرار الطلب على الذهب

ولفت تقرير من مجلس الذهب العالمي أيضًا إلى أنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات التضخم وتراجع السوق إلى استمرار الطلب على الذهب، حيث قد توفر التحوطات والمجوهرات، وطلب البنك المركزي على الذهب دعمًا إضافيًا على المدى الطويل.

وقال خوان كارلوس أرتيجاس، الرئيس العالمي للبحوث بمجلس الذهب العالمي، إن «توقعات عام 2022 للذهب تعتمد على التضخم المستمر وحتى لو كان سعر الذهب متقلب، تظل قيمته كتحوط عالي السيولة ثابتة».

3 أسباب تدعم ارتفاع الذهب عالمياً

أضاف أنه «بصرف النظر عن الوباء المستمر اعتبارًا من عام 2020، فإن التوقعات التضخمية المتزايدة - وسط ارتفاع أسعار النفط الخام واضطرابات سلسلة التوريد، والتوترات الجيوسياسية، سوف تستمر في دعم ارتفاع الذهب».