نائب محافظ مطروح: لا تراكمات لمياه الأمطار بالشوارع.. وتعاملنا مع الوضع بسرعة

قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إنّ أمس الأربعاء، شهد جوا عاصفا شديد الحرارة، مع سقوط أمطار شديدة، لكن المحافظة كانت مستعدة لهذه الموجة في مجالس المدن وكذلك الحماية المدنية وشركة المياه، والجميع كان متواجدا في الشوارع لإزالة تراكمات المياه وتسهيل الحركة المرورية.

وأضافت عثمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ غرفة العمليات الرئيسة في المحافظة انعقدت بأوامر من المحافظ اللواء خالد شعيب، حيث تتواصل على مدار ساعات اليوم مع الغرف الفرعية في مراكز المدن والجهات المعنية لحل أي مشكلة.

شركة الكهرباء تستعد لطوارئ الأمطار

وتابعت نائب محافظ مطروح، أنّ شركة الكهرباء كانت على أوج الاستعداد للتعامل مع أي مشكلة، موجهة الشكر والتقدير لكل فريق العمل، بعدما قدم عملا بطوليا وأزال تراكمات المياه بسرعة شديدة، ولم يحدث أي شيء يعطل الامتحانات.

رياح بسيطة اليوم على مطروح

وأكدت نائب المحافظ، أن الجو تحسن بشكل كبير عما كان عليه أمس: «الجو جميل اليوم، مع هبوب بعض الرياح البسيطة، وأعتقد أن الطقس سيكون أفضل خلال الفترة المقبلة، وفي مركز مرسى مطروح كان هناك بعض تراكمات المياه في الشوارع الرئيسية وعلى الطريق الساحلي لكن شركة المياه والصرف الصحي تدخلت بسرعة لإزالة هذه التراكمات مع الحماية المدنية ومراكز المدن، والمحافظ تواجد في هذه الأماكن حتى يطمئن على سير الأمور بشكل أفضل، واليوم لا توجد لدينا أي تراكمات مياه».