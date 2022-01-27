أمطار الإسكندرية تتسبب في سقوط لوحات إعلانية وأعمدة إنارة

سببت أمطار الإسكندرية، في تلف أعمدة إنارة وانهيار لوحات إعلانية الأمر الذي تبعه تكليفات محافظ الإسكندرية بإزالة آثار موجة الطقس السيء التي شهدتها المدينة أمس، ما تبعه تواجد المختصون بالأحياء في الشوارع لمتابعة وإزالة آثار موجة الطقس السيء.

إزالة آثار الطقس السيء من شوارع الإسكندرية

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتواجد الميداني على مدار اليوم، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لإزالة آثار الطقس السيء، ورصد أي تراكمات للمياه، أو عقارات، أو لوحات إعلانية، أو أشجار، أو أعمدة إنارة تمثل خطورة علي حياة المواطنين، وتعيق حركتهم، تواجد رؤساء الأحياء والمختصين في الشوارع والميادين منذ الساعات الأولى لتنفيذ تكليفات المحافظ .

وفي إطار هذه التكليفات تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع لاستكمال عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تعرضت للتراكمات وذلك لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار وتسيير الحركة المرورية بالشوارع.

هذا وقد قامت وحدات الإزالة الفورية والإشغالات بالأحياء في الساعات الأولى من صباح اليوم بالتواجد الميداني لعمل حواجز حول العقارات التي تشكل خطوره داهمة علي الماره، وقامت برفع الإعلانات التي سقطت جراء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المدينة أمس.

مختصون الكهرباء يتعاملون مع آثار أمطار الإسكندرية

وقام التنفيذيون في الأحياء بالتنسيق مع المختصين بالكهرباء لإزالة أعمدة الإنارة التالفة وصيانة اللوحات الكهربائية وتأمينها والتأكد من عدم تأثرها بالرياح والأمطار، وذلك حرصا على سلامة المواطنين، كما قامت الإدارات المختصة بإزالة وتهذيب الأشجار بالشوارع والميادين والحدائق العامة بعد تأثرها بسرعة الرياح وغذارة الأمطار أمس.

رفع تراكمات المياه بشوارع وميادين الإسكندرية

هذا وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.