ضبط 52 كيلو بانجو وحشيش وهيروين ومصادرة 644 شيشة خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 3402 قضية في مجال مكافحة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 12438 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط 1093 قضية تموينية

كما أسفرت الحملات عن ضبط 173 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب، وضبط 1093 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ضبط 1311 قضية تموينية

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري والصناعي، السلع مجهولة المصدر، والاستيلاء على المال العام، المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة، وأسفرت الحملات عن ضبط 1311 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كما وجّهت الوزارة حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 184 قطعة سلاح ناري بحوزة 138 متهم، وتنفيذ 84621 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين بارتكاب 9 حوادث متنوعة.

ضبط 226 قضية مخدرات

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملات عن ضبط 226 قضية مخدرات بإجمالي 249 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 19,445 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 26,366 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 6,613 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,170 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 2,831 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 564 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 450 جراما، كمية من مخدر الويد وزنت 90 جراما، كمية من مخدر فرجينيا وزنت 80 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 353 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 7 جرامات، و3657 قرصا مخدرا.

أما في مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 42 متهما، وضبط 19 متهما بارتكاب أعمال بلطجة، وضبط 224 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 26621 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 7305 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 7251 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 54 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 676 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 144 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 644 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار الحملات حرصا على سلامة المواطنين.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر، وضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما جرى ضبط 31 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 1271 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 259 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.