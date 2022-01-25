تحرير 317 مخالفة مرورية وتحصيل 42 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية

شن ضباط مباحث المرور بالغربية، اليوم، حملة مدعومة بدوريات من الشرطة السرية والنظامية لأحكام التواجد الشرطي وردع قائدي السيارات والدراجات النارية والتوك توك المخالفين بالطرق الفرعية والرئيسية.

حملات مرورية لضبط قائدي المركبات المخالفة

كما أسفرت الحملات المرورية بمداخل ومخارج ومدن مركزي طنطا والمحلة عن تحرير 317 مخالفة مرورية وتحصيل 42 ألف جنيه غرامات فورية.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد وائل حمودةمدير مباحث مرور الغربية يفيد بتمكّن ضباط مباحث المرور من شن حملة مرورية تحت قيادة المقدم محمود أبو المكارم رئيس مباحث مرور الغربية والعقيد أيمن مكاوي مدير إدارة مباحث المرور وقوات من الشرطة السرية والنظامية لأحكام التواجد الشرطي وردع قائدي المركبات والسيارات والدراجات بطرق الفرعية والرئيسية.

ضبط 12 من قائدي السيارات المخالفين ومصادرة 45 ملاكي

وأسفرت الحملات المرورية في الغربية عن ضبط 12 من قائدي السيارات المخالفين للسير دون رخص قيادة، ومصادرة 45 سيارة ملاكي وربع نقل دون ملصق الكتروني وضبط 16 سيارة ملاكي دون رخص التسيير والقيادة، ومصادرة 64 توك توك غير مرخصة بالشوارع والميادين العامة بمركزي طنطا والمحلة بينما بلغ إجمالي تحصيل مخالفات 42 ألف جنيه.

كما دفعت الأجهزة الأمنية لمباحث مرور الغربية بعدد من اللجان الإضافية تيسيرًا للحركة المرورية بالطرق الرئيسية تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ والصقيع للتأمين أرواح وحياة المواطنين.