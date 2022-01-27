إغلاق قاعة أفراح على كورنيش الجيزة تُستخدم للدروس الخصوصية صباحاً

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط قاعه للأفراح على كورنيش النيل بحي شمال الجيزة تستخدم كمركز للدروس الخصوصية خلال الفترة الصباحية، وتشهد إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب، الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة على السلامه العامة.

وقامت محافظة الجيزة، من خلال حي شمال، بغلق القاعة ومصادرة محتوياتها، التي شملت حوالي 400 كرسي حديد، وأجهزة صوت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها، لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور.

وأشار بيان لمحافظة الجيزة إلى أنه تم إخلاء القاعة من الطلاب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بمتابعة من أشرف بكر، رئيس حي شمال الجيزة، ولفت البيان إلى أنه سوف تتوالى الحملات لضبط مراكز الدروس الخصوصية وغلقها.