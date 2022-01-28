تعرف على التحويلات المرورية بميادين الجيزة والمنيب بسبب توسعات الدائري

أجرت أجهزة محافظة الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، عددا من التحويلات المرورية بسبب الإغلاق الكلي لشارع ربيع الجيزي في الاتجاهين، وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائري، عقب قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري، والتي تشرف على تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية، بالبدء في أعمال تركيب الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الإتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى، لوقوف المعدات والآلات المستخدمة في الأعمال (ونش عملاق) حتى يوم الاثنين المقبل، على أن تكون أعمال الغلق ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا فقط طوال فترة الأعمال.

التحويلة المرورية للمركبات القادمة من ميدان الجيزة

وكشفت محافظة الجيزة في بيان لها، عن التحويلات المرورية التي تم القيام بها طوال فترة الغلق وهي كالتالي:

- حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة، عن طريق شارع ربيع الجيزي، وترغب بالسير اتجاه ميدان المنيب، تقوم بالدوران من فتحة الدوران الكائنة أمام سوق السمك والعودة مرة أخرى واستكمال السير حتى شارع الكولدير، ثم الدخول يمينا بشارع الكولدير وصولا إلى شارع البحر الأعظم، ثم السير بشارع البحر الأعظم وصولا حتى ميدان المنيب.

التحويلة المرورية للمركبات القادمة من ميدان المنيب

- حركة المركبات القادمة من ميدان المنيب، وترغب في السير بشارع ربيع الجيزي، تقوم باستكمال السير بشارع البحر الأعظم حتى فتحة الدوران الكائنة أمام القرية الفرعونية والعودة مرة أخرى، ثم الدخول يمينا باتجاه شارع الكولدير وصولا حتى شارع ربيع الجيزي، ثم الدخول يمينا بشارع ربيع الجيزي وصولا لميدان الجيزة.

وضع وسائل أمن صناعي وحواجز فسفورية ومخاريط وإضاءة بمحيط الأعمال

وقالت محافظة الجيزة في البيان، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكباري، قامت بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتركـيـب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية، لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

تعيين خدمات مرورية والتنسيق لوضع المساعدات الفنية

وأشارت محافظة الجيزة في البيان، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.